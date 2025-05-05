403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حصدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) الجائزة الفضية عن فئة "أفضل مرفق عام من حيث الصيانة والنظافة
(MENAFN- Rakez) رأس الخيمة، 5 مايو 2025: في إنجاز جديد يعكس التزامها بالمعايير العالمية في الاستدامة وجودة الخدمات، حصدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) الجائزة الفضية عن فئة "أفضل مرفق عام من حيث الصيانة والنظافة"، ضمن جوائز الشرق الأوسط للتنظيف والنظافة وإدارة المرافق (MECHF) لعام 2025، مما يعزز مكانتها كمنطقة اقتصادية رائدة تتبنى مفاهيم الإدارة الذكية والمستدامة.
وجاء تتويج راكز بعد اختيارها من بين أكثر من 220 مشاركة، حيث تميزت بنهجها المبتكر والمسؤول بيئيًا في إدارة المرافق. وتعمل راكز على تقديم تجربة استثنائية للمستثمرين والزوار والمجتمع من خلال دمج أحدث التقنيات الذكية والممارسات المستدامة في مختلف منشآتها.
وتتبنى راكز استراتيجية متكاملة تركز على الابتكار، من خلال استخدام أنظمة تنظيف تعتمد على المستشعرات وتقنيات موفرة للطاقة ومواد صديقة للبيئة. كما تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المسطحات الخضراء، إلى جانب تنفيذ مبادرات نشطة لإعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتماشى مع أهداف الدولة وإمارة رأس الخيمة في مجال الاستدامة.
ويتم قياس التميز التشغيلي في راكز عبر مؤشرات أداء رئيسية تشمل رضا المستخدمين، وكفاءة العمليات والالتزام بالصيانة الوقائية والنتائج البيئية، مما يؤكد التزام راكز المستمر بتوفير بيئة اقتصادية عالمية المستوى.
وفي هذا السياق، صرّح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، بأن هذا التكريم يعكس التزام راكز المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المرافق وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في بيئة الأعمال. وأكد أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود راكز المستمرة في الارتقاء بجودة خدماتها، مشيراً إلى أن الهيئة ستمضي قدماً في تطوير بيئة أعمال متكاملة تعزز نمو الشركات ورفاه المجتمع، وتدعم مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للاستثمار.
ويعد هذا التقدير محطة جديدة في مسيرة راكز الحافلة بالإنجازات، ويعكس رؤيتها المستقبلية في توفير بنية تحتية متطورة، تدعم بيئة الأعمال وتعزز مكانة رأس الخيمة كمركز اقتصادي واستثماري رائد على مستوى المنطقة.
– انتهى –
وجاء تتويج راكز بعد اختيارها من بين أكثر من 220 مشاركة، حيث تميزت بنهجها المبتكر والمسؤول بيئيًا في إدارة المرافق. وتعمل راكز على تقديم تجربة استثنائية للمستثمرين والزوار والمجتمع من خلال دمج أحدث التقنيات الذكية والممارسات المستدامة في مختلف منشآتها.
وتتبنى راكز استراتيجية متكاملة تركز على الابتكار، من خلال استخدام أنظمة تنظيف تعتمد على المستشعرات وتقنيات موفرة للطاقة ومواد صديقة للبيئة. كما تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المسطحات الخضراء، إلى جانب تنفيذ مبادرات نشطة لإعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتماشى مع أهداف الدولة وإمارة رأس الخيمة في مجال الاستدامة.
ويتم قياس التميز التشغيلي في راكز عبر مؤشرات أداء رئيسية تشمل رضا المستخدمين، وكفاءة العمليات والالتزام بالصيانة الوقائية والنتائج البيئية، مما يؤكد التزام راكز المستمر بتوفير بيئة اقتصادية عالمية المستوى.
وفي هذا السياق، صرّح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، بأن هذا التكريم يعكس التزام راكز المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المرافق وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في بيئة الأعمال. وأكد أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود راكز المستمرة في الارتقاء بجودة خدماتها، مشيراً إلى أن الهيئة ستمضي قدماً في تطوير بيئة أعمال متكاملة تعزز نمو الشركات ورفاه المجتمع، وتدعم مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للاستثمار.
ويعد هذا التقدير محطة جديدة في مسيرة راكز الحافلة بالإنجازات، ويعكس رؤيتها المستقبلية في توفير بنية تحتية متطورة، تدعم بيئة الأعمال وتعزز مكانة رأس الخيمة كمركز اقتصادي واستثماري رائد على مستوى المنطقة.
– انتهى –
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية