403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
دفعة 2025: رحلة تعلم ونموّ في مؤسسة قطر
(MENAFN- qf) الدوحة، قطر، 4 مايو 2025: في إطار احتفالات مؤسسة قطر بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، يستعرض طلاب دفعة 2025 مسيرتهم الأكاديمية من خلال قصص تتجاوز الإنجازات التقليدية. لقد تغلب هؤلاء الطلاب على تحديات استثنائية، وبفضل نظام تعليمي متعدد التخصصات وقيادة فعّالة وبرامج دعم ذاتية، تمكنوا من النمو والطموح والنجاح.
قبل أن يصبح طالبًا في مؤسسة قطر، شقّ محمد مرشد، طريقه في مجال التعاون الدبلوماسي والاقتصادي، حيث شغل منصبًا رفيعًا في السفارة الفرنسية، ولعب دورًا محوريًا في قيادة تطوير الأعمال في الشرق الأوسط. كما تابع تعليمه العالي في عدة دول، وحصل على درجة الماجستير في الذكاء الاقتصادي مع مرتبة الشرف، إلى أن انضمّ إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في HEC Paris في الدوحة.
يصف مرشد فترة دراسته في مؤسسة قطر، بأنها نقطة تحول، قائلاً:"لم يكن الانتماء إلى مؤسسة قطر مجرد امتياز أكاديمي، بل كان بمثابة التواجد وسط أفراد يؤمنون بدورهم في إحداث تأثير عالمي. لقد كانت بيئةً اجتمع فيها الشغف للعلم والطموح والمسؤولية المجتمعية."
في خضمّ هذا الإنجاز الأكاديمي، فقد مرشد والدته، الداعم الأول له، في ظروف صعبة ومؤلمة، وهي تجربة شخصية تركت أثرًا عميقًا في شخصيته حيث يقول:" كانت أمي القوة الهادئة التي شكّلتني، مؤمنة بالنور الذي يضيء داخلي. مع أنها ليست هنا لتشهد تخرجي، إلا أنني أشعر بوجودها في كل خطوة أخطوها."
في مؤسسة قطر، وجد مرشد أكثر من مجرد المعرفة، لقد وجد مجتمعًا متنوعًا شكّل رؤيته القيادية وعمّق شعوره بالمسؤولية تجاه الآخرين." علّمتني مؤسسة قطر أن التعليم ليس امتيازًا، بل واجب، واجب القيادة بشفافية، ورد الجميل، هذا هو معنى التأثير الجماعي."
ويختتم:" قبل ثلاثين عامًا، انطلقت مؤسسة قطر بحلمٍ راسخ، ألا وهو التمكين بالمعرفة. واليوم، نحن خير دليل على ذلك. لقد جاء دورنا لنحمل شعلة الأمل إلى الأمام."
تؤكد المها بنت جاسم بن حمد آل ثاني، أن التخرج من جامعة نورثويسترن في قطر لم يكن مجرد إنجازٍ تاريخي، بل كان تحقيقًا لحلم طفولة بدأ بهدفٍ واحد: الانضمام إلى مؤسسة قطر.
تقول آل ثاني:" لطالما صممّتُ على الدراسة في مؤسسة قطر، حتى لو كان ذلك يعني بدء السنة التأسيسية. لم أتقدم بطلبات الالتحاق في أي جامعة أخرى. لهذا السبب فالتخرج الآن يعني لي الكثير."
بدأت آل ثاني رحلتها في ذروة جائحة كوفيد-19، حيث خاضت تجربةً متقلبةً بين الدراسة عبر الإنترنت، والدراسة عن طريق الحضور، حيث توضح:" خلال دراستي، واجهت لحظات بدا فيها التخرج شبه مستحيل. لكنني لم أستسلم بل واصلت مسيرتي، مدعومةً بدعم عائلتي والتشجيع الذي وجدته من قبل مجتمع مؤسسة قطر."
عملت آل ثاني ضمن فريق البحث في الموسم الأول من برنامج "إتقان" الذي يعرض على تلفزيون قطر. كما شاركت في العديد من ورش العمل الإبداعية، ومثلت قطر بفخر كمبارزة محترفة في المنتخب الوطني.
وتختتم بالقول:" مع احتفال مؤسسة قطر بمرور 30 عامًا على انطلاقتها، أؤكد أنها لم تكن مجرد مؤسسة أكاديمية، بل كانت مساحةً للنمو والتعافي والتمكين. الدراسة في مؤسسة قطر كل ما حلمت به. لم أكن لأختار غير ذلك."
زهرة صبورزاده، طالبة في جامعة جورجتاون في قطر، تقول:" لو أخبرني أحدهم حين كنت في حفل تخرجي من المدرسة الثانوية، أنني سأكون مدافعة عن العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية - لما صدقته. آنذاك، كنت أطمح لدراسة الطب، لاعتقادي أن انقاذ الأفراد يتم فقط عن طريق تقديم العلاج."
لم يكن انتقال صبورزاده من كلية الصيدلية بجامعة قطر إلى جامعة جورجتاون في قطر قرارًا سهلًا، لكن الشغف هو من حدّد مسارها، تقول:" هنا، وجدتُ شغفي، اكتشفتُ قوة الاقتصاد كأداة لتحقيق العدالة، وتقاطع السياسة مع حقوق الإنسان، والحاجة الملحة لإسماع أصوات أولئك الذين غالبًا ما يتم تجاهلهم."
صبورزاده وهي عضوة في مجلس الشرف بجامعة جورجتاون في قطر، وقائدة في نقابة المحامين، وسفيرة مناظرات الدوحة، ، قادت فريقًا بحثيًا اقتصاديًا مشتركًا بين جامعتي جورجتاون وييل، وقدمت عروضًا وأبحاثًا في مؤسسات عالمية.
تقول صبورزاده: "خلال فترة دراستي في المدينة التعليمية، سافرتُ إلى اليونان للبحث في ندرة المياه، وشاركتُ في محاكاة لحلف الناتو، وناقشتُ قضايا الأمن العالمي مع قادة المستقبل. عرضتُ عملي في مؤتمرات عالمية، وتعلمتُ من بعض ألمع العقول في العالم. لعلّ من أكثر التجارب تأثيرًا قضاء ستة أشهر في الدراسة بواشنطن العاصمة، منغمسة في قلب صناعة القرار العالمي. والآن، وأنا أستعد للتخرج، أحمل معي ليس المعرفة فحسب، بل المسؤولية أيضًا."
تأمل صبورزاده أن تستخدم صوتها للدفاع عن سياسات تعزز المساواة والاستدامة، وتختتم:" إن حفل تكريم خرّيجي مؤسسة قطر 2025، ليس مجرد احتفال بما حققناه؛ بل هو دعوة للعمل، نحن لا نستلم شهادات فحسب؛ بل نرث مسؤولية تشكيل العالم القادم."
بدأت نجوى ضحى مسيرتها الأكاديمية بشهادات في التمريض والبيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة، والتي قادتها في نهاية المطاف إلى جامعة حمد بن خليفة، حيث حصلت على منحة. تقول ضحى:" لم تقتصر جامعة حمد بن خليفة على تزويدي بالمعرفة الأكاديمية فحسب، بل منحتني مساحةً للتفكير النقدي، والبحث بكل جرأة، والنمو عالميًا."
ضحى حاصلة على ماجستير في العلوم البيولوجية والطبية الحيوية من جامعة حمد بن خليفة، وتعمل في أبحاث السرطان والاضطرابات العصبية. لديها خبرة في العناية المركزة ومختبرات علم الأمراض، ونشرت دراسات حول الصحة النفسية للاجئات وأبحاثًا متعددة الأساليب في مشروع تخرجها في التمريض.
تقول:" لقد جعلتني المدينة التعليمية أؤمن بأن العلم لا ينبغي أن يقتصر على المختبرات، بل يجب أن يُترجم إلى تأثير واقعي. أكثر ما أحببته هنا، هو التعلم متعدد التخصصات، لقد أثرت الحوارات مع زملائي من خلفياتٍ مختلفة نظرتي للعالم." وختمت: "غرست مؤسسة قطر فيّ التميز والقيادة والخدمة. شعلةٌ نحملها، وسأستخدمها لإضاءة الطريق نحو مستقبلٍ أفضل في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي."
قبل أن يصبح طالبًا في مؤسسة قطر، شقّ محمد مرشد، طريقه في مجال التعاون الدبلوماسي والاقتصادي، حيث شغل منصبًا رفيعًا في السفارة الفرنسية، ولعب دورًا محوريًا في قيادة تطوير الأعمال في الشرق الأوسط. كما تابع تعليمه العالي في عدة دول، وحصل على درجة الماجستير في الذكاء الاقتصادي مع مرتبة الشرف، إلى أن انضمّ إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في HEC Paris في الدوحة.
يصف مرشد فترة دراسته في مؤسسة قطر، بأنها نقطة تحول، قائلاً:"لم يكن الانتماء إلى مؤسسة قطر مجرد امتياز أكاديمي، بل كان بمثابة التواجد وسط أفراد يؤمنون بدورهم في إحداث تأثير عالمي. لقد كانت بيئةً اجتمع فيها الشغف للعلم والطموح والمسؤولية المجتمعية."
في خضمّ هذا الإنجاز الأكاديمي، فقد مرشد والدته، الداعم الأول له، في ظروف صعبة ومؤلمة، وهي تجربة شخصية تركت أثرًا عميقًا في شخصيته حيث يقول:" كانت أمي القوة الهادئة التي شكّلتني، مؤمنة بالنور الذي يضيء داخلي. مع أنها ليست هنا لتشهد تخرجي، إلا أنني أشعر بوجودها في كل خطوة أخطوها."
في مؤسسة قطر، وجد مرشد أكثر من مجرد المعرفة، لقد وجد مجتمعًا متنوعًا شكّل رؤيته القيادية وعمّق شعوره بالمسؤولية تجاه الآخرين." علّمتني مؤسسة قطر أن التعليم ليس امتيازًا، بل واجب، واجب القيادة بشفافية، ورد الجميل، هذا هو معنى التأثير الجماعي."
ويختتم:" قبل ثلاثين عامًا، انطلقت مؤسسة قطر بحلمٍ راسخ، ألا وهو التمكين بالمعرفة. واليوم، نحن خير دليل على ذلك. لقد جاء دورنا لنحمل شعلة الأمل إلى الأمام."
تؤكد المها بنت جاسم بن حمد آل ثاني، أن التخرج من جامعة نورثويسترن في قطر لم يكن مجرد إنجازٍ تاريخي، بل كان تحقيقًا لحلم طفولة بدأ بهدفٍ واحد: الانضمام إلى مؤسسة قطر.
تقول آل ثاني:" لطالما صممّتُ على الدراسة في مؤسسة قطر، حتى لو كان ذلك يعني بدء السنة التأسيسية. لم أتقدم بطلبات الالتحاق في أي جامعة أخرى. لهذا السبب فالتخرج الآن يعني لي الكثير."
بدأت آل ثاني رحلتها في ذروة جائحة كوفيد-19، حيث خاضت تجربةً متقلبةً بين الدراسة عبر الإنترنت، والدراسة عن طريق الحضور، حيث توضح:" خلال دراستي، واجهت لحظات بدا فيها التخرج شبه مستحيل. لكنني لم أستسلم بل واصلت مسيرتي، مدعومةً بدعم عائلتي والتشجيع الذي وجدته من قبل مجتمع مؤسسة قطر."
عملت آل ثاني ضمن فريق البحث في الموسم الأول من برنامج "إتقان" الذي يعرض على تلفزيون قطر. كما شاركت في العديد من ورش العمل الإبداعية، ومثلت قطر بفخر كمبارزة محترفة في المنتخب الوطني.
وتختتم بالقول:" مع احتفال مؤسسة قطر بمرور 30 عامًا على انطلاقتها، أؤكد أنها لم تكن مجرد مؤسسة أكاديمية، بل كانت مساحةً للنمو والتعافي والتمكين. الدراسة في مؤسسة قطر كل ما حلمت به. لم أكن لأختار غير ذلك."
زهرة صبورزاده، طالبة في جامعة جورجتاون في قطر، تقول:" لو أخبرني أحدهم حين كنت في حفل تخرجي من المدرسة الثانوية، أنني سأكون مدافعة عن العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية - لما صدقته. آنذاك، كنت أطمح لدراسة الطب، لاعتقادي أن انقاذ الأفراد يتم فقط عن طريق تقديم العلاج."
لم يكن انتقال صبورزاده من كلية الصيدلية بجامعة قطر إلى جامعة جورجتاون في قطر قرارًا سهلًا، لكن الشغف هو من حدّد مسارها، تقول:" هنا، وجدتُ شغفي، اكتشفتُ قوة الاقتصاد كأداة لتحقيق العدالة، وتقاطع السياسة مع حقوق الإنسان، والحاجة الملحة لإسماع أصوات أولئك الذين غالبًا ما يتم تجاهلهم."
صبورزاده وهي عضوة في مجلس الشرف بجامعة جورجتاون في قطر، وقائدة في نقابة المحامين، وسفيرة مناظرات الدوحة، ، قادت فريقًا بحثيًا اقتصاديًا مشتركًا بين جامعتي جورجتاون وييل، وقدمت عروضًا وأبحاثًا في مؤسسات عالمية.
تقول صبورزاده: "خلال فترة دراستي في المدينة التعليمية، سافرتُ إلى اليونان للبحث في ندرة المياه، وشاركتُ في محاكاة لحلف الناتو، وناقشتُ قضايا الأمن العالمي مع قادة المستقبل. عرضتُ عملي في مؤتمرات عالمية، وتعلمتُ من بعض ألمع العقول في العالم. لعلّ من أكثر التجارب تأثيرًا قضاء ستة أشهر في الدراسة بواشنطن العاصمة، منغمسة في قلب صناعة القرار العالمي. والآن، وأنا أستعد للتخرج، أحمل معي ليس المعرفة فحسب، بل المسؤولية أيضًا."
تأمل صبورزاده أن تستخدم صوتها للدفاع عن سياسات تعزز المساواة والاستدامة، وتختتم:" إن حفل تكريم خرّيجي مؤسسة قطر 2025، ليس مجرد احتفال بما حققناه؛ بل هو دعوة للعمل، نحن لا نستلم شهادات فحسب؛ بل نرث مسؤولية تشكيل العالم القادم."
بدأت نجوى ضحى مسيرتها الأكاديمية بشهادات في التمريض والبيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة، والتي قادتها في نهاية المطاف إلى جامعة حمد بن خليفة، حيث حصلت على منحة. تقول ضحى:" لم تقتصر جامعة حمد بن خليفة على تزويدي بالمعرفة الأكاديمية فحسب، بل منحتني مساحةً للتفكير النقدي، والبحث بكل جرأة، والنمو عالميًا."
ضحى حاصلة على ماجستير في العلوم البيولوجية والطبية الحيوية من جامعة حمد بن خليفة، وتعمل في أبحاث السرطان والاضطرابات العصبية. لديها خبرة في العناية المركزة ومختبرات علم الأمراض، ونشرت دراسات حول الصحة النفسية للاجئات وأبحاثًا متعددة الأساليب في مشروع تخرجها في التمريض.
تقول:" لقد جعلتني المدينة التعليمية أؤمن بأن العلم لا ينبغي أن يقتصر على المختبرات، بل يجب أن يُترجم إلى تأثير واقعي. أكثر ما أحببته هنا، هو التعلم متعدد التخصصات، لقد أثرت الحوارات مع زملائي من خلفياتٍ مختلفة نظرتي للعالم." وختمت: "غرست مؤسسة قطر فيّ التميز والقيادة والخدمة. شعلةٌ نحملها، وسأستخدمها لإضاءة الطريق نحو مستقبلٍ أفضل في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي."
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية