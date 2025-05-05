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الصناعة والثروة المعدنية تعلن تأسيس جمعية مصنعي التمور غير الربحية

الصناعة والثروة المعدنية تعلن تأسيس جمعية مصنعي التمور غير الربحية

2025-05-05 04:09:57
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية مصنعي التمور غير الربحية؛ بهدف تطوير قطاع صناعة التمور ومنتجاتها المتنوعة، وتعزيز مكانتها كصناعة وطنية استراتيجية واعدة، إيماناً من الوزارة بدور القطاع غير الربحي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وسعياً منها لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين.
وتستهدف الجمعية تحفيز الابتكار الصناعي في صناعة التمور، وتعزيز التزام المصنعين بأعلى معايير الجودة والسلامة في منشآتهم الصناعية، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية للجودة، وتشجيع الاستثمار في القطاع إضافة إلى دعم المنتجات المحلية والتوعية بأهميتها الصحية والغذائية والاقتصادية، وتمكين صادرات التمور عبر معالجة التحديات التي تواجهها ، وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، وتوفير الدعم الفني والتسويقي بما يسهم في تعزيز وصول تلك الصادرات إلى مختلف أسواق العالم، كما تسعى الجمعية إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع عبر برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في رفع كفاءتها وتعزز من تنافسيتها.
يشار إلى أن تأسيس جمعية مصنعي التمور غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لدعم استدامة القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة مساهمته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

MENAFN05052025000089011017ID1109507331

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