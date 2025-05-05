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ارتفاع أسعار الذهب مدعومةً بتراجع الدولار - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار الذهب مدعومةً بتراجع الدولار - جريدة البورصة

2025-05-05 04:09:47
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وخلال تعاملات اليوم الإثنين، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.7% أو 23.50 دولار عند 3266.80 دولار للأوقية.

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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.55% أو 17.59 دولار عند 3258.08 دولار للأوقية.

بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 99.62 نقطة.

وفي حين زادت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 0.6% إلى 32.45 دولار للأوقية، ارتفع السعر الفوري للبلاتين 0.2% عند 967.11 دولار، وصعد سعر البلاديوم الفوري 0.25% عند 959.04 دولار.

المصدر:

MENAFN05052025000202011048ID1109507328

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