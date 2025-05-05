ارتفاع أسعار الذهب مدعومةً بتراجع الدولار - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار الذهب مدعومةً بتراجع الدولار - جريدة البورصة
وخلال تعاملات اليوم الإثنين، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.7% أو 23.50 دولار عند 3266.80 دولار للأوقية.موضوعات متعلقة ارتفاع الكاش لدى بيركشاير هاثاواي التابعة لـ بافت لأعلى مستوياته على الإطلاق تراجع خام برنت بأكثر من 3% مع مخاوف زيادة المعروض ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهر
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.55% أو 17.59 دولار عند 3258.08 دولار للأوقية.
بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 99.62 نقطة.
وفي حين زادت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 0.6% إلى 32.45 دولار للأوقية، ارتفع السعر الفوري للبلاتين 0.2% عند 967.11 دولار، وصعد سعر البلاديوم الفوري 0.25% عند 959.04 دولار.المصدر:
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