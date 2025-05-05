اليابان: لن نستخدم حيازات سندات الخزانة في المفاوضات مع واشنطن - جريدة البورصة
وأضاف كاتو أمس الأحد، من مدينة ميلانو الإيطالية حيث يشارك في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي:“نحن لا ندرس بيع سندات الخزانة الأمريكية كوسيلة للتفاوض بين اليابان والولايات المتحدة”.موضوعات متعلقة ارتفاع الكاش لدى بيركشاير هاثاواي التابعة لـ بافت لأعلى مستوياته على الإطلاق تراجع خام برنت بأكثر من 3% مع مخاوف زيادة المعروض ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهر
وجاءت تصريحات كاتو رداً على سؤال بشأن تصريحاته السابقة يوم الجمعة خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، حيث قال حينها إن حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية قد تكون ورقة ضمن محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة.أكبر دائن خارجي للولايات المتحدة
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازات اليابان من سندات الخزانة نحو 1.13 تريليون دولار بنهاية فبراير، لتكون بذلك أكبر دائن خارجي للولايات المتحدة، تليها الصين بحيازات بلغت 784 مليار دولار.
وتحتفظ اليابان بهذه السندات ضمن حساب خاص يمكن استخدامه في تمويل التدخلات في سوق العملات.المصدر:
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