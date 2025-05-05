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اليابان: لن نستخدم حيازات سندات الخزانة في المفاوضات مع واشنطن - جريدة البورصة

اليابان: لن نستخدم حيازات سندات الخزانة في المفاوضات مع واشنطن - جريدة البورصة

2025-05-05 04:09:44
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إن بلاده لن تستخدم بيع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية كأداة في مفاوضاتها التجارية مع واشنطن.

وأضاف كاتو أمس الأحد، من مدينة ميلانو الإيطالية حيث يشارك في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي:“نحن لا ندرس بيع سندات الخزانة الأمريكية كوسيلة للتفاوض بين اليابان والولايات المتحدة”.

موضوعات متعلقة ارتفاع الكاش لدى بيركشاير هاثاواي التابعة لـ بافت لأعلى مستوياته على الإطلاق تراجع خام برنت بأكثر من 3% مع مخاوف زيادة المعروض ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهر

وجاءت تصريحات كاتو رداً على سؤال بشأن تصريحاته السابقة يوم الجمعة خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، حيث قال حينها إن حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية قد تكون ورقة ضمن محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

أكبر دائن خارجي للولايات المتحدة

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازات اليابان من سندات الخزانة نحو 1.13 تريليون دولار بنهاية فبراير، لتكون بذلك أكبر دائن خارجي للولايات المتحدة، تليها الصين بحيازات بلغت 784 مليار دولار.

وتحتفظ اليابان بهذه السندات ضمن حساب خاص يمكن استخدامه في تمويل التدخلات في سوق العملات.

المصدر:

MENAFN05052025000202011048ID1109507325

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