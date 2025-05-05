ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهر - جريدة البورصة

ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهر - جريدة البورصة
ولامس اليوان الصيني أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبًا عند 7.1876 للدولار، حيث يراهن المستثمرون على أن بكين قد تسمح لعملتها بالارتفاع في إطار محادثات التجارة الصينية الأمريكية، بحسب“رويترز”.موضوعات متعلقة ارتفاع الكاش لدى بيركشاير هاثاواي التابعة لـ بافت لأعلى مستوياته على الإطلاق تراجع خام برنت بأكثر من 3% مع مخاوف زيادة المعروض اليابان: لن نستخدم حيازات سندات الخزانة في المفاوضات مع واشنطن
كما ارتفع الدولار التايواني بأكثر من 3% ليصل إلى أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات عند 29.618 مقابل العملة الأمريكية، معززًا بذلك قفزة قياسية بلغت 4.5% الجمعة.
بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 99.67 نقطة.
وفي الهند، بلغ سعر الروبية 84.2850 للدولار، بارتفاع 0.3% خلال الجلسة، فيما زاد الرينجيت الماليزي بنسبة 1.5% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024، بينما استقرت الروبية الإندونيسية عند أعلى مستوى لها في شهر ونصف أمام الدولار.المصدر:
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