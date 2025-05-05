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ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهر - جريدة البورصة

ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهر - جريدة البورصة

2025-05-05 04:09:44
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت العملات الآسيوية مكاسبها أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تكهنات باستعداد بعض الدول لإعادة تقييم عملاتها للحصول على تنازلات تجارية من الولايات المتحدة.

ولامس اليوان الصيني أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبًا عند 7.1876 للدولار، حيث يراهن المستثمرون على أن بكين قد تسمح لعملتها بالارتفاع في إطار محادثات التجارة الصينية الأمريكية، بحسب“رويترز”.

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كما ارتفع الدولار التايواني بأكثر من 3% ليصل إلى أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات عند 29.618 مقابل العملة الأمريكية، معززًا بذلك قفزة قياسية بلغت 4.5% الجمعة.

بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 99.67 نقطة.

وفي الهند، بلغ سعر الروبية 84.2850 للدولار، بارتفاع 0.3% خلال الجلسة، فيما زاد الرينجيت الماليزي بنسبة 1.5% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024، بينما استقرت الروبية الإندونيسية عند أعلى مستوى لها في شهر ونصف أمام الدولار.

المصدر:

MENAFN05052025000202011048ID1109507324

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