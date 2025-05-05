خفض الفائدة يجدد طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نشاطًا ملحوظًا مؤخرًا، مدفوعة بقرار البنك المركزي خفض الفائدة، ما أسهم في تقليص تكلفة الاقتراض وتحفيز الطلب على التسهيلات الائتمانية، وسط توقعات بنمو محفظة القروض الموجهة للقطاع خلال عام 2025.

وأقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها الثاني لعام 2025، والذي عقد 17 أبريل، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

موضوعاتسعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 5 مايو 2025 البنوك تعيد تسعير العائد على الأوعية الادخارية 61 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر فى الربع الأول من 2025

وكشف مصدر مسؤول ببنك مصر، في تصريحات لـ((البورصة))، أن تمويلات البنك الموجهة، بشكل مباشر وغير مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي محفظة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 19% خلال عام 2024، بحسب أحدث تقارير الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي.

وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.5 ألف مستفيد خلال شهر فبراير 2025 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.047 مليار جنيه مقابل 0.5 ألف مستفيد خلال فبراير 2024 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 872.6 مليون جنيه.

ووفق تقرير الهيئة أيضًا، ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 1.1 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2025 مقابل 1000 مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما نمت تمويلات البنوك للمشروعات متناهية الصغر المباشرة وغير المباشرة بنحو 94% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية 2024، وكذلك المشروعات الصغيرة بنسبة 75%، والمتوسطة بمعدل 47%.

وتعكس تلك المؤشرات حدوث نمو بفضل قرار البنك المركزي بزيادة النسبة الإلزامية لتمويلات البنوك الموجهه للقطاع لتصل نسبتها إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية.

أرجع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتراض من البنوك، إلى قرار“المركزي” خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، وهو ما يعزز حجم محفظة القروض لدى القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنوك تسعى لزيادة التمويلات الموجهة لذلك القطاع، نظرًا للاهتمام اللافت الذي توليه الدولة بالانتقال إلى الشمول المالي.

وألزم“المركزي” البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل نسبتها إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية بدلًا من 20%، بحسب الكتاب الدوري الصادر عن البنك في 2021.

كما أطلق“المركزي” مبادرة لدعم تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لجميع الأنشطة عدا التجارية، بفائدة 5% متناقصة، على أن يتحمل فارق الفائدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

أوضح شوقي، أن مبادرات البنك المركزي توفر فرصا إضافية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بفضل تضاؤل الفائدة على القروض مقارنة بالتسهيلات خارج المبادرة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة وقفت عائقًا أمام توسع نشاط ذلك القطاع، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وشركات التمويل غير المصرفي.

ووسط زيادة التوقعات من جانب محللي الاقتصاد الكلي والمؤسسات الدولية، بمزيد من خفض أسعار الفائدة بإجمالي نسب متفاوتة بين 6 ـ 16% خلال 2025، رجح الخبير المصرفي أن يواصل“المركزي” خفض الفائدة بنحو 3% العام الحالي، ما يُبشر بنمو تمويلات البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبخلاف ارتفاع أسعار الفائدة، أرجع شوقي ارتفاع نسب تعثر هذه الشركات إلى سوء استغلال التمويلات الممنوحة وضعف تسويق خدماتهم ومنتجاتهم، فضلًا عن غياب قنوات توزيع فعالة، ما يُضعف أداء الشركات لدرجة التعثر.

وتتلقى مصر تمويلات خارجية من مؤسسات مالية مختلفة بهدف دعم تمويل القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتغطية مخاطر الائتمان، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وغيرها.

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن توجه“المركزي” نحو خفض أسعار الفائدة يفتح أفقا واسعا للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحصول على مزيد من التسهيلات الائتمانية لدعم نشاطها الذي تأثر سلبا بارتفاع تكلفة الإقراض.

وتوقعت نمو إجمالي محفظة القروض للبنوك مدفوعة بزيادة طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسهيلات الائتمانية، ما يدعم ربحية البنوك خلال 2025.

وارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لدى القطاع المصرفي، بخلاف البنك المركزي، بمعدل 53.3% العام الماضي 2024، ليصل إلى 8.38 تريليون جنيه، مقابل 5.46 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

أكدت الخبيرة المصرفية، أن البنوك شهدت إقبالًا على طلب القروض من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة خفض تكلفة الاقتراض، ما ينعكس على عجلة الاستثمار.

ولفتت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محل اهتمام البنوك، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تنشط محفظة القروض لدى البنوك، ويدعم خطة الدولة نحو الشمول المالي.

وارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية العام الماضي، مقابل 70.7% بنهاية ديسمبر 2023، بحسب تقرير الشمول المالي الصادر عن البنك المركزي.

وذكرت الدماطي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجه تحديات اقتصادية كبيرة الفترة الماضية، متمثلة في ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد الخام والنفط، بخلاف تأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الإقليمية.

وتابعت: ((تلك التحديات حجمت نمو نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بل وتسببت في إيقاف كثير من خطوط إنتاج تلك الكيانات)).

أكدت الدكتورة مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، أن خفض تكلفة الاقتراض، تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة في توسيع نشاطها، لا سيما تسعير منتجاتها وخدماتها.

وتابعت: ((خفض أسعار الفائدة يدعم تحقيق هذه الشركات لهامش ربح مرضي، ما يضمن استمرار عجلة الإنتاج)).

وأشارت إلى أن التوقعات بمزيد من خفض الفائدة يعد بمثابة دفعة وتحفيز الطلب على التمويلات والقروض، مما يسهم في زيادة ربحية البنوك.

وتتوقع الشافعي ، نمو محفظة القروض لدى البنوك بنحو لا يقل عن 20% خلال 2025، لافتة إلى أن اهتمام البنوك بمنح تمويلات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس التزامها بتوجه الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية.