تراجع خام برنت بأكثر من 3% مع مخاوف زيادة المعروض - جريدة البورصة

تراجع خام برنت بأكثر من 3% مع مخاوف زيادة المعروض - جريدة البورصة
وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يوليو بنسبة 3.45% أو ما يعادل 2.11 دولار إلى 59.18 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.موضوعات متعلقة تباطؤ نمو الاقتصاد الإندونيسي في الربع الأول بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار الطلبات الجديدة والتوظيف يحافظان على زخم نمو القطاع الخاص بالإمارات ارتفاع الكاش لدى بيركشاير هاثاواي التابعة لـ بافت لأعلى مستوياته على الإطلاق
فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.75% أو 2.2 دولار عند 56.09 دولار للبرميل.
وخفّض“باركليز” في مذكرة الأحد توقعاته لسعر خام برنت، مشيرًا إلى قرار“أوبك+” بالإسراع في إنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج، ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 66 و60 دولارًا للبرميل خلال عامي 2025 و2026، بانخفاض قدره 4 دولارات ودولارين عن توقعاته السابقة، على التوالي.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، من المرجح أن يوافق“أوبك+” في اجتماع يونيو على زيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا في يوليو.المصدر:
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