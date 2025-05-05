تراجع خام برنت بأكثر من 3% مع مخاوف زيادة المعروض - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولامس العقدان الرئيسيان أدنى مستوى لهما منذ 9 أبريل، مع توقعات الأسواق بأن يُسرّع“أوبك+” وتيرة زيادة إنتاج النفط، مما أثار مخاوف من زيادة المعروض.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يوليو بنسبة 3.45% أو ما يعادل 2.11 دولار إلى 59.18 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعاتتباطؤ نمو الاقتصاد الإندونيسي في الربع الأول بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار الطلبات الجديدة والتوظيف يحافظان على زخم نمو القطاع الخاص بالإمارات ارتفاع الكاش لدى بيركشاير هاثاواي التابعة لـ بافت لأعلى مستوياته على الإطلاق

فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.75% أو 2.2 دولار عند 56.09 دولار للبرميل.

وخفّض“باركليز” في مذكرة الأحد توقعاته لسعر خام برنت، مشيرًا إلى قرار“أوبك+” بالإسراع في إنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج، ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 66 و60 دولارًا للبرميل خلال عامي 2025 و2026، بانخفاض قدره 4 دولارات ودولارين عن توقعاته السابقة، على التوالي.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، من المرجح أن يوافق“أوبك+” في اجتماع يونيو على زيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا في يوليو.

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