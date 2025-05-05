البنوك تعيد تسعير العائد على الأوعية الادخارية

MENAFN - Al-Borsa News) أعادت البنوك الحكومية والتجارية تسعير العائد على بعض الأوعية الادخارية لديها بالجنيه ، بعد أن أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها 17 أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

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من جانبه، أقر البنك الأهلي المصري تعديلات على عوائد الحسابات الجارية ذات العائد اليومي لينخفض أعلى عائد إلى 19.75% بدلًا من 22%، للشريحة التي تزيد على 20 مليون جنيه.

فيما بلغ العائد على الشريحة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه، نحو 18.75% بدلًا من 21%، وشريحة أكثر من 5 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه إلى 18.25% بدلا من 20.5%.

كما انخفض العائد على الشريحة أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه إلى 14.75% بدلًا من 17%، والشريحة أكثر من مليون وحتى 2 مليون جنيه إلى 13.75% بدلًا من 16%،وشريحة 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه إلى 12.75% بدلًا من 15%.

أما عن شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، فقرر البنك خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25% ليصل إلى 25.25% بدلًا من 27.5%، مع إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد.

أما بنك مصر ، فقرر خفض العائد على شهادة“أبن مصر” ذات العائد الثابت المتناقص لمدة 3 سنوات، بنسبة 2% بمختلف دوريات صرف العائد، وكذلك على شهادة“القمة الثلاثية” ذات العائد الثابت، مع إيقاف إصدار شهادة“طلعت حرب” السنوية ذات العائد الثابت.

فيما انخفض العائد على شهادة“يومياتي” والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%.

أما عن الحسابات الجارية والتوفير لدى بنك مصر، فتراجع العائد بنحو 2.25% على حسابات“سوبر كاش” ليصل إلى 19.5% بدلًا من 21.75%، بجانب تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بنفس نسبة التخفيض.

كما شملت قائمة التعديل ، بنك القاهرة ، والبنك التجاري الدولي – مصر، وبنك HSBC، وبنك قطر الوطني – مصر ، والبنك المصري الخليجي EG Bank، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، والبركة .

واعتبر مصرفيون وخبراء القطاع، أن تراجع التضخم يقلل مخاطر خروج أموال المودعين بعد خفض الفائدة.

قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إنه رغم خفض العائد على شهادات الادخار، إلا أنها لا تزال جاذبة للعملاء والمودعين، إذ تحقق عوائد حقيقية ومرضية نتيجة تباطؤ التضخم وهدوء أسعار السلع.

أضاف أن عوائد الشهادات ظلتت مرتفعة العام الماضي.. لكنها لم تحقق استفادة فعلية للمودعين بسبب قفزات أسعار السلع والخدمات وتسارع معدلات .

أكد عبدالعال، أن التضخم بلغ ذروته خلال فبراير 2024، مُسجلا نحو 35.7%، مقابل 29.8% في يناير 2024، وهو ما دفع المركزي لاتباع سياسة تشديد نقدي لسحب أكبر قدر من السيولة بهدف السيطرة على التضخم، وتقديم البنوك شهادات ادخارية بعوائد قياسية.

وأوضح أن طبيعة عملاء القطاع المصرفي لا تتحمل مخاطر التوجه بمدخراتهم لطرق استثمارية أخرى كالذهب والصناديق والأسهم، وهذا ما يحتم عليهم إعادة شراء شهادات الادخار عند استحقاقها.

ويرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، أن قرار البنوك بخفض معدل العائد على شهادات الادخار وإيقاف بعضها قد يثير القلق بين العملاء بشكل يؤثر نسبيا على جاذبية تلك المنتجات، مقارنة بالسنوات الماضية.

أضاف أن الشهادات تحقق عوائد حقيقية للعملاء تفوق معدلات التضخم التي تواصل تباطؤها، وهذا ما يدعم استقرار الطلب على منتج الشهادات إلى حد كبير خاصة من قبل العملاء الباحثين عن استثمار آمن على رأسهم شريحة الموظفين وأصحاب المعاشات الذين هم في حاجة إلى تحقيق عوائد دورية آمنة لتغطية احتياجات المعيشة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ثالث اجتماعاتها لعام 2025، يوم 22 مايو الحالي، بعد أن أقرت تثبيتا للفائدة في اجتماع 20 فبراير، وخفضا في اجتماع 17 أبريل.

وسبق أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 246.8 نقطة خلال فبراير 2025، مسجلا تضخما سنويًا قدره 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير.