ارتفاع الكاش لدى بيركشاير هاثاواي التابعة لـ بافت لأعلى مستوياته على الإطلاق - جريدة البورصة

ارتفاع الكاش لدى بيركشاير هاثاواي التابعة لـ بافت لأعلى مستوياته على الإطلاق - جريدة البورصة
وأشارت الشركة في بيانها إلى سياسات التجارة الدولية والرسوم الجمركية موضحة: لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن النتيجة النهائية لهذه الأحداث.موضوعات متعلقة تباطؤ نمو الاقتصاد الإندونيسي في الربع الأول بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار الطلبات الجديدة والتوظيف يحافظان على زخم نمو القطاع الخاص بالإمارات تراجع خام برنت بأكثر من 3% مع مخاوف زيادة المعروض
ووجه خلال الاجتماع السنوي للمساهمين سؤالاً للمدير التنفيذي“بافت” حول سبب تراكم السيولة النقدية وما يعادلها لدى المجموعة الاستثمارية، وما إذا كان السبب وراء ذلك هو ترك ما يكفي لخليفته“جريج أبيل” عند توليه منصبه، لكنه رفض الفكرة ضاحكًا وقال: لن أفعل شيئًا نبيلاً للغاية كمنع نفسي من الاستثمار لمجرد أن يكون الوضع جيدًا لاحقًا.
وأضاف الملياردير الملقب بـ“حكيم أوماها” والذي أدار“بيركشاير” لمدة 60 عامًا: لقد حققنا مكاسب طائلة من خلال عدم رغبتنا في الاستثمار الكامل في بعض الأحيان، مما سمح للمجموعة بانتهاز الفرص أو الصفقات.
أما عن السياسة التجارية الأمريكية، فيرى المستثمر الناجح“بافت” – البالغ من العمر 94 عامًا – أن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون“سلاحًا” وأن الولايات المتحدة ستكون في وضع أفضل إذا شاركتها دول أخرى في ازدهارها.
وذلك بعدما أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” إلى اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية وعززت حالة عدم اليقين ومخاوف من حدوث ركود.
وأعلنت الشركة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تراجع أرباحها التشغيلية 14% خلال الربع الأول على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليار دولار، وهو ما يعود في جزء منه لخسائر أعمال التأمين الناجمة عن حرائق الغابات في كاليفورنيا خلال يناير.
وحسب البيان الصادر قبل اجتماعها السنوي في أوماها، سجلت الشركة صافي بيع للأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأول، وسط سعيها لإيجاد فرص استثمارية.المصدر:
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