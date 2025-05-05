ارتفاع الكاش لدى بيركشاير هاثاواي التابعة لـ بافت لأعلى مستوياته على الإطلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت السيولة النقدية التي تمتلكها“بيركشاير هاثاواي” – التي يديرها“وارن بافت” – لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 347.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول، مما يشير إلى توخي المجموعة الاستثمارية الحذر وسط حالة عدم اليقين التي تشكلها الرسوم الجمركية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى سياسات التجارة الدولية والرسوم الجمركية موضحة: لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن النتيجة النهائية لهذه الأحداث.

موضوعاتتباطؤ نمو الاقتصاد الإندونيسي في الربع الأول بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار الطلبات الجديدة والتوظيف يحافظان على زخم نمو القطاع الخاص بالإمارات تراجع خام برنت بأكثر من 3% مع مخاوف زيادة المعروض

ووجه خلال الاجتماع السنوي للمساهمين سؤالاً للمدير التنفيذي“بافت” حول سبب تراكم السيولة النقدية وما يعادلها لدى المجموعة الاستثمارية، وما إذا كان السبب وراء ذلك هو ترك ما يكفي لخليفته“جريج أبيل” عند توليه منصبه، لكنه رفض الفكرة ضاحكًا وقال: لن أفعل شيئًا نبيلاً للغاية كمنع نفسي من الاستثمار لمجرد أن يكون الوضع جيدًا لاحقًا.

وأضاف الملياردير الملقب بـ“حكيم أوماها” والذي أدار“بيركشاير” لمدة 60 عامًا: لقد حققنا مكاسب طائلة من خلال عدم رغبتنا في الاستثمار الكامل في بعض الأحيان، مما سمح للمجموعة بانتهاز الفرص أو الصفقات.

أما عن السياسة التجارية الأمريكية، فيرى المستثمر الناجح“بافت” – البالغ من العمر 94 عامًا – أن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون“سلاحًا” وأن الولايات المتحدة ستكون في وضع أفضل إذا شاركتها دول أخرى في ازدهارها.

وذلك بعدما أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” إلى اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية وعززت حالة عدم اليقين ومخاوف من حدوث ركود.

وأعلنت الشركة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تراجع أرباحها التشغيلية 14% خلال الربع الأول على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليار دولار، وهو ما يعود في جزء منه لخسائر أعمال التأمين الناجمة عن حرائق الغابات في كاليفورنيا خلال يناير.

وحسب البيان الصادر قبل اجتماعها السنوي في أوماها، سجلت الشركة صافي بيع للأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأول، وسط سعيها لإيجاد فرص استثمارية.

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