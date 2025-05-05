سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 5 مايو 2025

سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 5 مايو 2025
(MENAFN- Al-Borsa News)
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 5 مايو 2025، مع تداوله عند مستوى 50 جنيهًا.
وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا عقب عودة البنوك من عطلة عيد الفطر خلال الشهر الجاري، قبل أن يتراجع أمام الجنيه.
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كان البنك المركزي المصري قد سمح، في أوائل مارس من العام الماضي، للجنيه بالانخفاض بنحو 40% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك في إطار محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت عامين. كما قرر اعتماد نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم، 50.74 جنيهًا للشراء، و50.84 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية.
وسجل ثانى أعلى سعر 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، في إتش إس بي سي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك مصر، بنك القاهرة، وبنك قطر الوطني.
فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيهًا للبيع، في بنك تنمية الصادرات، وميد بنك، وبنك فيصل.
وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيهًا للبيع في عدة بنوك منها، كريدي أجريكول، والبنك الأهلي المتحد، والبنك التجاري الدولي.
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري:
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 5 مايو 2025.
| دولار أمريكى
| 50.64
| 50.78
| يورو
| 57.20
| 57.36
| جنيــه إسترليـنى
| 67.21
| 67.40
| دولار كنـدى
| 36.64
| 36.74
| كرون دانمركى
| 7.66
| 7.68
| كرون نرويجى
| 4.85
| 4.88
| كرون ســويدى
| 5.23
| 5.26
| فرنك سويسرى
| 61.24
| 61.44
| 100 ين يابانى
| 34.93
| 35.03
| ريـــال سعـــودى
| 13.50
| 13.54
| دينــار كويتى
| 165.05
| 165.57
| درهم اماراتى
| 13.78
| 13.82
| دولار اســـترالى
| 32.62
| 32.73
| دينــار البحــرين
| 134.33
| 134.71
| ريـــال عمـــانى
| 131.54
| 131.91
| ريـــال قطــــرى
| 13.89
| 13.93
| دينـار اردنـى
| 71.33
| 71.72
| يوان صينى
| 6.96
| 6.98
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