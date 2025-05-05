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سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 5 مايو 2025

سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 5 مايو 2025

2025-05-05 04:09:39
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 5 مايو 2025، مع تداوله عند مستوى 50 جنيهًا.

وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا عقب عودة البنوك من عطلة عيد الفطر خلال الشهر الجاري، قبل أن يتراجع أمام الجنيه.

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كان البنك المركزي المصري قد سمح، في أوائل مارس من العام الماضي، للجنيه بالانخفاض بنحو 40% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك في إطار محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت عامين. كما قرر اعتماد نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم، 50.74 جنيهًا للشراء، و50.84 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية.

وسجل ثانى أعلى سعر 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، في إتش إس بي سي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك مصر، بنك القاهرة، وبنك قطر الوطني.

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيهًا للبيع، في بنك تنمية الصادرات، وميد بنك، وبنك فيصل.

وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيهًا للبيع في عدة بنوك منها، كريدي أجريكول، والبنك الأهلي المتحد، والبنك التجاري الدولي.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري:

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 5 مايو 2025.

دولار أمريكى 50.64 50.78
يورو 57.20 57.36
جنيــه إسترليـنى 67.21 67.40
دولار كنـدى 36.64 36.74
كرون دانمركى 7.66 7.68
كرون نرويجى 4.85 4.88
كرون ســويدى 5.23 5.26
فرنك سويسرى 61.24 61.44
100 ين يابانى 34.93 35.03
ريـــال سعـــودى 13.50 13.54
دينــار كويتى 165.05 165.57
درهم اماراتى 13.78 13.82
دولار اســـترالى 32.62 32.73
دينــار البحــرين 134.33 134.71
ريـــال عمـــانى 131.54 131.91
ريـــال قطــــرى 13.89 13.93
دينـار اردنـى 71.33 71.72
يوان صينى 6.96 6.98

MENAFN05052025000202011048ID1109507319

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