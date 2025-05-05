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السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في جسر الزرقاء داخل أراضي عام 48

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في جسر الزرقاء داخل أراضي عام 48

2025-05-05 04:08:30
(MENAFN- Palestine News Network ) حيفا / PNN - أقدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، على هدم منزل في بلدة بلدة جسر الزرقاء الساحلية القريبة من مدينة حيفا في أراضي عام 1948؛ بذريعة البناء غير المرخص.

المنزل المهدوم كان مأهولا بالسكان منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث تم اقتحامه بالقوة، وإخراج العائلة التي تسكنه، وسط حالة من الهلع والتوتر، ترافقت مع اعتداء عنيف على صاحب المنزل.

وشهد الحي عملية تطويق واسعة من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية التي حضرت بأعداد كبيرة، لتأمين الحماية لجرافات الهدم، ومنع الأهالي من الاقتراب أو الاحتجاج.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة ممنهجة تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد أهالي جسر الزرقاء، وهي البلدة الساحلية الوحيدة المتبقية للعرب على شاطئ البحر المتوسط.

ويعاني سكانها من حصار عمراني واجتماعي واقتصادي ممنهج، يهدف إلى التضييق عليهم ودفعهم نحو الهجرة القسرية، إذ تمنع البلدة من التوسع الطبيعي، وتعرقل فيها كل محاولات التخطيط والتطوير، في حين يرفض إصدار التراخيص للبناء، ما يضطر العديد من السكان للبناء دون ترخيص لتأمين مأوى لعائلاتهم.

ولا تقتصر هذه السياسة على جسر الزرقاء فقط، بل تأتي ضمن موجة تصعيد لعمليات هدم البيوت في البلدات الفلسطينية بالداخل، بحجة البناء غير المرخص.

وأمس الأحد، هدمت آليات السلطات الإسرائيلية مبنيين يضمان عدة شقق سكنية في حي الجواريش في مدينة الرملة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، بعد اقتحام المنازل وإجبار الأهالي على إخلائها.

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