السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في جسر الزرقاء داخل أراضي عام 48

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في جسر الزرقاء داخل أراضي عام 48
المنزل المهدوم كان مأهولا بالسكان منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث تم اقتحامه بالقوة، وإخراج العائلة التي تسكنه، وسط حالة من الهلع والتوتر، ترافقت مع اعتداء عنيف على صاحب المنزل.
وشهد الحي عملية تطويق واسعة من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية التي حضرت بأعداد كبيرة، لتأمين الحماية لجرافات الهدم، ومنع الأهالي من الاقتراب أو الاحتجاج.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة ممنهجة تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد أهالي جسر الزرقاء، وهي البلدة الساحلية الوحيدة المتبقية للعرب على شاطئ البحر المتوسط.
ويعاني سكانها من حصار عمراني واجتماعي واقتصادي ممنهج، يهدف إلى التضييق عليهم ودفعهم نحو الهجرة القسرية، إذ تمنع البلدة من التوسع الطبيعي، وتعرقل فيها كل محاولات التخطيط والتطوير، في حين يرفض إصدار التراخيص للبناء، ما يضطر العديد من السكان للبناء دون ترخيص لتأمين مأوى لعائلاتهم.
ولا تقتصر هذه السياسة على جسر الزرقاء فقط، بل تأتي ضمن موجة تصعيد لعمليات هدم البيوت في البلدات الفلسطينية بالداخل، بحجة البناء غير المرخص.
وأمس الأحد، هدمت آليات السلطات الإسرائيلية مبنيين يضمان عدة شقق سكنية في حي الجواريش في مدينة الرملة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، بعد اقتحام المنازل وإجبار الأهالي على إخلائها.
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