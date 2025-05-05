  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يشرع بعمليات هدم في خربة الدير بالأغوار الشمالية

الاحتلال يشرع بعمليات هدم في خربة الدير بالأغوار الشمالية

2025-05-05 04:08:30
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بعمليات هدم في خربة الدير في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شرعت قبل قليل بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت سكنية وحظائر ماشية للمواطنين في خربة الدير.

يتبع...

MENAFN05052025000205011050ID1109507308

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث