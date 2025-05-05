فريق العمل الإنساني الدولي يرفض خطة إسرائيل لإيصال المساعدات لغزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - أعرب فريق العمل الإنساني الدولي بالأرض الفلسطينية المحتلة عن رفضه خطة إسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد أنها "تتعارض مع المبادئ الإنسانية".

وقال الفريق، عبر بيان في وقت متأخر من ليل الأحد، إن "المسؤولين الإسرائيليين سعوا إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني".

وتابع: "كما سعوا إلى جعل الفريق يوافق على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر".

الفريق أضاف أن "السلطات الإسرائيلية - على مدى تسعة أسابيع - منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة، بغض النظر عن أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة".

وأشار إلى أن "هذا الوضع أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية وانتشار الجوع بين الأطفال".

ومنتقدا الخطة الإسرائيلية المقترحة، قال الفريق الدولي إن "تصميم الخطة المقدمة إلينا يعني أن أجزاء كبيرة من غزة - بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفا - ستظل بدون إمدادات".

وشدد على أنها "تتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية... إنها خطيرة، تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة، وتهدد الأرواح، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، وتزيد من ترسيخ النزوح القسري".