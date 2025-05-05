آليات الاحتلال تشرع بهدم منشآت في مسافر يطا جنوب الخليل

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آليات الاحتلال تشرع بهدم منشآت في مسافر يطا جنوب الخليل
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة منازل وآبار مياه في خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال الناشط الإعلامي اسامة مخامرة، ان قوات الاحتلال أخلت عدة منازل لعائلة الدبابسة بالقوة وهدمت خمسة مساكن وآبار مياه.
.. يتبع
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