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آليات الاحتلال تشرع بهدم منشآت في مسافر يطا جنوب الخليل

آليات الاحتلال تشرع بهدم منشآت في مسافر يطا جنوب الخليل

2025-05-05 04:08:28
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة منازل وآبار مياه في خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي اسامة مخامرة، ان قوات الاحتلال أخلت عدة منازل لعائلة الدبابسة بالقوة وهدمت خمسة مساكن وآبار مياه.

.. يتبع

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