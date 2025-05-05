الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ99 على التوالي

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي، ولليوم الـ86 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني مستمر، وممارسات تضييق يومية طالت المواطنين وممتلكاتهم.

ففي مخيم نور شمس شرق المدينة، احتجزت قوات الاحتلال صباح اليوم، عددا من سكان المخيم الذين توجهوا إلى منازلهم لجلب مقتنياتهم الشخصية، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للدخول، كما احتجزت طواقم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين تواجدوا لمساندة الأهالي، بعد رفض مديرة الطواقم التفتيش الجسدي من قبل جنود الاحتلال لعدم وجود مجندات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أبلغت الليلة الماضية، خمس عائلات من حارة المنشية من أصحاب المنازل المهددة بالهدم وهم "أبو حرب والعلاجمة وعبد الله وشحادة"، بإخلاء منازلها المكونة من 15 وحدة سكنية، ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهرا.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت مساء الخميس الماضي، بهدم 106 بناية ومنزلا في المخيمين، منها (58) بناية في مخيم طولكرم، و(48) منزلا في مخيم نور شمس، في الوقت الذي تسبب العدوان المتواصل عليهما الى حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

في سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم عمارة عائلة أبو زهرة في ضاحية ذنابة شرق المدينة، واعتقلت الشاب إبراهيم أبو زهرة، وقامت بسرقة مبالغ مالية كبيرة من الشقق السكنية في عمارة العائلة.

وفي تطورات ميدانية، شهد الحي الشرقي من المدينة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، تحركات مكثفة لآليات الاحتلال عند مفرق الشاهد ودوار السلام، تخللها عرقلة لحركة المركبات وإيقاف عدد من الشبان والتحقيق معهم ميدانيا.

وفي انتهاك آخر، قام جنود الاحتلال في ذات الوقت بتشغيل أغان عبر مكبرات الصوت، كما أقدم أحد الجنود على الهتاف بعبارة "تكبير" عبر مكبر صوت في ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، في محاولة لاستفزاز المواطنين.

وقالت مراسلتنا: إن المدينة تشهد على مدار الساعة تحركات نشطة لآليات الاحتلال وفرق المشاة وهي تجوب الشوارع والأحياء، وتعرقل تنقل المواطنين ومركباتهم وتلاحقهم، وتحديدا ميدان جمال عبد الناصر ودوار الشهيد ثابت ثابت وشارع نابلس ودوار شويكة، مترافقا مع إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية، ومداهمة المنازل والمحال التجارية وتفتيشها، وتخريب محتوياتها وإخضاع من يتواجد فيها للاستجواب والتنكيل والاعتقال.

وفي سياق متصل، يشهد مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وسط إطلاقها للأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية، مع سماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى، تزامنا مع حصارها المشدد عليهما وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية، وما يرافقه من مداهمات للمنازل وتخريبها.

في غضون ذلك، يواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.