الزرعوني يشيد بتصنيف دولي الكريكيت ICC لمنتخب الإمارات للسيدات

MENAFN - Al-Bayan) تقدم خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت بالتهنئة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت على الإنجاز المهم الذي حققه منتخب الإمارات للسيدات بتأهله إلى مجموع المنتخبات الـ 15 الأفضل على مستوى العالم حسب التصنيف الجديد للمجلس الدولي للكريكيت ICC لبطولات اليوم الواحد، والذي جاء على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستمر لمدة 4 اعوام.

وأشاد الزرعوني بالتصنيف الجديد لمنتخب السيدات واعتبره إنجازاً كبيراً يؤكد تطور وارتفاع مستوى منتخب السيدات خلال الفترة الأخيرة.

وقال: أظهرت اللاعبات مهارة كبيرة، وحرص شديد على تقديم مستوى يليق باسم وطموح دولة الإمارات، والسعي لتحقيق النتائج المرجوة، التى تليق بحجم الدعم الذي تحظى به

وأكد الزرعوني أن إنجاز السيدات مكمل لتطور مستوى منتخب الرجال الذي ظهر بمستوى رائع ومميز خلال السنوات الأخيرة.

وكان مجلس الإمارات للكريكيت أعرب عن سعادته بالتقدم المذهل الذي أحرزه منتخب السيدات مؤكداً مواصلة دعمه للمحافظة على ما وصل إليه من مكانه بين الكبار على مستوى العالم.

من جانبها أكدت قائدة فريق الإمارات للكريكيت اللاعبة إيشا أوزا: سعادتها الكبيرة بالتصنيف الجديد للمنتخب، وارجعت ذلك لحجم الدعم الذي يحظى به المنتخب من قبل الإدارة، ووعدت بالسعي لتقديم الأفضل للمحافظة على المكانة التي يحظى بها المنتخب حالياً على المستوى الدولي.