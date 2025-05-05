الزرعوني يشيد بتصنيف دولي الكريكيت ICC لمنتخب الإمارات للسيدات

الزرعوني يشيد بتصنيف دولي الكريكيت ICC لمنتخب الإمارات للسيدات
وأشاد الزرعوني بالتصنيف الجديد لمنتخب السيدات واعتبره إنجازاً كبيراً يؤكد تطور وارتفاع مستوى منتخب السيدات خلال الفترة الأخيرة.
وقال: أظهرت اللاعبات مهارة كبيرة، وحرص شديد على تقديم مستوى يليق باسم وطموح دولة الإمارات، والسعي لتحقيق النتائج المرجوة، التى تليق بحجم الدعم الذي تحظى به
وأكد الزرعوني أن إنجاز السيدات مكمل لتطور مستوى منتخب الرجال الذي ظهر بمستوى رائع ومميز خلال السنوات الأخيرة.
وكان مجلس الإمارات للكريكيت أعرب عن سعادته بالتقدم المذهل الذي أحرزه منتخب السيدات مؤكداً مواصلة دعمه للمحافظة على ما وصل إليه من مكانه بين الكبار على مستوى العالم.
من جانبها أكدت قائدة فريق الإمارات للكريكيت اللاعبة إيشا أوزا: سعادتها الكبيرة بالتصنيف الجديد للمنتخب، وارجعت ذلك لحجم الدعم الذي يحظى به المنتخب من قبل الإدارة، ووعدت بالسعي لتقديم الأفضل للمحافظة على المكانة التي يحظى بها المنتخب حالياً على المستوى الدولي.
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