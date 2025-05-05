أجواء غير مستقرة الاثنين وفرص لهطول الأمطار على هذه المناطق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، في تقريرها اليومي حول حالة الطقس المتوقعة للأيام الأربعة المقبلة، أن المملكة ستبقى اليوم الإثنين تحت تأثير أجواء غير مستقرة تتخللها زخات مطرية متفرقة، في حين يسود طقس مستقر وربيعي لطيف إلى دافئ خلال بقية الأسبوع، مع توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.



الاثنين 05/05/2025:



نهارًا: أجواء غائمة جزئيًا ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وقد تمتد أحيانًا إلى أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، مع احتمال حدوث الرعد.



تضعف فرص الهطول اعتبارًا من ساعات المساء، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ليلًا: أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لتشكل الضباب فوق قمم الجبال، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



تحذيرات يوم الإثنين:



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

احتمال تدني الرؤية الأفقية بفعل الغبار الخفيف في بعض مناطق البادية.

تنبيه من الانزلاق على الطرقات أثناء تساقط الأمطار.



الثلاثاء – الأربعاء – الخميس (06-08 / 05 / 2025):



تشهد المملكة خلال هذه الفترة استقرارًا عامًا في الأجواء، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.



وتكون الأجواء لطيفة إلى مائلة للدفء في أغلب المناطق، ومعتدلة إلى حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية أحيانًا.



الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الخميس إلى شمالية شرقية وتبقى معتدلة.



أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء باردة نسبيًا إلى لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة إلى دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.