الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار وسط ترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفع الذهب قليلاً اليوم الاثنين، مدعوماً بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين وتطلعهم لمعرفة قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0031 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3245.01 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3252.00 دولار للأوقية.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة أبدت استعدادها عدة مرات للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وإن بكين ترحب بإجراء محادثات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقيل جيروم باول من منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو أيار 2026، لكنه وصف باول بأنه "متصلب تماما" مكرراً الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.

وخفض المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص أسعار الفائدة في يونيو حزيران، بعد أن أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن أصحاب الشركات أضافوا وظائف أكثر من المتوقع في أبريل، واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة في إشارة إلى استمرار توازن سوق العمل.

وستركز السوق على قرار البنك المركزي الأمريكي وخطابات عدد من المسؤولين هذا الأسبوع لاستكشاف مسار السياسة النقدية في المستقبل.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق الصينية التداول غداً الثلاثاء بعد أن ظلت مغلقة منذ الأول من مايو بمناسبة عيد العمال.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 954.88 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 951.36 دولار.