الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار وسط ترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي
وبحلول الساعة 0031 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3245.01 دولار للأوقية (الأونصة).
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3252.00 دولار للأوقية.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة أبدت استعدادها عدة مرات للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وإن بكين ترحب بإجراء محادثات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقيل جيروم باول من منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو أيار 2026، لكنه وصف باول بأنه "متصلب تماما" مكرراً الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.
وخفض المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص أسعار الفائدة في يونيو حزيران، بعد أن أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن أصحاب الشركات أضافوا وظائف أكثر من المتوقع في أبريل، واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة في إشارة إلى استمرار توازن سوق العمل.
وستركز السوق على قرار البنك المركزي الأمريكي وخطابات عدد من المسؤولين هذا الأسبوع لاستكشاف مسار السياسة النقدية في المستقبل.
ومن المقرر أن تستأنف الأسواق الصينية التداول غداً الثلاثاء بعد أن ظلت مغلقة منذ الأول من مايو بمناسبة عيد العمال.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 954.88 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 951.36 دولار.
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