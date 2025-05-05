النفط ينخفض بأكثر من دولارين للبرميل مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج

MENAFN - Al-Bayan) ">انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مع اتجاه تحالف أوبك+ لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار للبرميل، أو 3.33 بالمئة إلى 59.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 2240 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار أو 3.60 بالمئة إلى 56.19 دولار للبرميل.

ولامس كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ التاسع من أبريل عند افتتاح التداول اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت أوبك+ على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، ليرتفع الإنتاج في يونيو حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

وسترفع هذه الزيادة في يونيو إجمالي الزيادات لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 44 بالمئة من حجم التخفيضات الأصلية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً والمتفق عليها منذ عام 2022، وفقاً لحسابات رويترز.

قال تيم إيفانز مؤسس شركة إيفانز أون إنرجي في مذكرة "قرار أوبك+ في الثالث من مايو برفع حصص الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً إضافية لشهر يونيو يُعزز توقعات السوق بتحول ميزان العرض والطلب العالمي إلى فائض".

وأفادت مصادر في أوبك+ لرويترز بأن المجموعة قد تلغي تخفيضاتها الطوعية بالكامل بحلول نهاية أكتوبر إذا لم تُحسن الدول الأعضاءالتزامها بحصص الإنتاج.

وقالت مصادر في أوبك+ إن السعودية تضغط على أوبك+ لتسريع إنهاء تخفيضات الإنتاج السابقة لمعاقبة العراق وقازاخستان، العضوين الآخرين في أوبك، على عدم التزامهما بحصص الإنتاج.

وخفض باركليز توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 4 دولارات ليصل إلى 66 دولارا للبرميل لعام 2025، وبدولارين ليصل إلى 60 دولارا للبرميل لعام 2026، وذلك بسبب قيام أوبك+ بتسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج ، وفقا لما ذكره المحلل أماربريت سينغ في مذكرة.

في غضون ذلك، تصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط بعد أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على إيران بسبب إطلاق جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران صاروخا سقط قرب المطار الرئيسي في إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة أمس إن طهران سترد بقوة إذا هاجمتها الولايات المتحدة أو إسرائيل.