نتائج أولية: القومي سيميون في طريقه للفوز بالرئاسة في رومانيا

MENAFN - Al-Bayan) ">أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في رومانيا أن جورجي سيميون، المنتقد للاتحاد الأوروبي، في طريقه للفوز بعد اقتراع اعتُبر اختبارا لصعود النزعة القومية داخل التكتل على غرار تلك التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد فرز 95 بالمئة من الأصوات، أظهرت النتائج تصدر سيميون للسباق بنسبة 40 بالمئة من الأصوات فيما يتصارع على المركز الثاني السناتور السابق كرين أنتونيسكو ورئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان بنسبة 20.9 بالمئة و20.2 بالمئة بالترتيب.

ويتواجه المرشحان الأول والثاني في جولة إعادة في 18 مايو أيار.

وقال محللون سياسيون إن فوز سيميون (38 عاماً) ربما يؤدي إلى عزل البلاد وتقلص الاستثمار الخاص وزعزعة استقرار الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي حيث تقاتل أوكرانيا ضد روسيا منذ ثلاث سنوات.

وقال سيميون "هذا ليس مجرد انتصار انتخابي، بل هو انتصار للكرامة الرومانية. إنه انتصار أولئك الذين لم يفقدوا الأمل، أولئك الذين ما زالوا يؤمنون برومانيا، دولة حرة ومحترمة وذات سيادة".

ويعارض سيميون المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي، ويقول إنه يدعم حركة الرئيس الأمريكي "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ويريد أنتونيسكو الذي غاب عن الساحة السياسية لمدة عقد من الزمان، أن يستمر الدور الكبير الذي تلعبه رومانيا في دعم أوكرانيا.

جاءت انتخابات الأحد بعد خمسة أشهر من إلغاء محاولة سابقة لإجراء الانتخابات بسبب تدخل روسي مزعوم لصالح المرشح اليميني المتطرف كالين جورجيسكو، الذي مُنع منذ ذلك الحين من الترشح مرة أخرى.

وأدلى سيميون بصوته إلى جانب جورجيسكو، الذي وصف الانتخابات بأنها "مزورة" وحث الناخبين على استعادة وطنهم.

واحتشد العشرات خارج مركز الاقتراع مرددين هتاف "كالين رئيسا"، وقال سيميون إنه صوت لصالح "استعادة الديمقراطية".

وتتهم إدارة ترامب رومانيا بقمع المعارضة السياسية والافتقار إلى القيم الديمقراطية بعد إلغاء انتخابات نوفمبر تشرين الثاني بسبب ما وصفه نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس بأنها "أدلة واهية".