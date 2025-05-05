روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في حل الخلاف بين الهند وباكستان

MENAFN - Al-Bayan) ">قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف تحدث إلى نظيره الباكستاني إسحق دار وعرض عليه مساعدة روسيا في حل الخلافات بين باكستان والهند بشأن كشمير.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحديث بين لافروف ودار "أولى اهتماما خاصا للتصاعد الملحوظ في التوتر بين نيودلهي وإسلام اباد".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على تيليجرام "جرى التأكيد على استعداد روسيا للعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للوضع الناجم عن العمل الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل في منطقة باهالجام بوادي كشمير، في حال وجود رغبة متبادلة من جانب إسلام اباد ونيودلهي".

جاءت محادثة لافروف مع دار بعد يومين من حديثه مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار ودعوته أيضاً إلى تسوية الخلافات بين البلدين الجارين.

وقتل من يُشتبه بأنهم متشددون 26 شخصاً على الأقل في هجوم الثاني والعشرين من أبريل على وجهة سياحية جبلية بمنطقة باهالجام بوادي كشمير.

وتتنازع الهند وباكستان على السيادة الكاملة على إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتسيطر كل دولة على شطر منه.