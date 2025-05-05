زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

MENAFN - Al-Bayan) ">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن من الممكن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا في أي لحظة داعياً حلفاء كييف إلى ممارسة ضغط أكبر على موسكو لإعلان هدنة في الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براج مع الرئيس بيتر بافل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتخذ أي خطوات حقيقية لإنهاء الصراع دون ممارسة المزيد من الضغط.

وأوضح قائلا "نعتقد أنه بدون زيادة الضغط، لن تتخذ روسيا خطوات عملية حقيقية لإنهاء الحرب. هذا هو اليوم الرابع والخمسون الذي تتجاهل فيه روسيا حتى الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار بالكامل".

وتابع "نعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن في أي لحظة، حتى بدءا من اليوم، وينبغي أن يستمر 30 يوماً على الأقل لإعطاء فرصة حقيقية للدبلوماسية".