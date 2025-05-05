زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة
وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براج مع الرئيس بيتر بافل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتخذ أي خطوات حقيقية لإنهاء الصراع دون ممارسة المزيد من الضغط.
وأوضح قائلا "نعتقد أنه بدون زيادة الضغط، لن تتخذ روسيا خطوات عملية حقيقية لإنهاء الحرب. هذا هو اليوم الرابع والخمسون الذي تتجاهل فيه روسيا حتى الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار بالكامل".
وتابع "نعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن في أي لحظة، حتى بدءا من اليوم، وينبغي أن يستمر 30 يوماً على الأقل لإعطاء فرصة حقيقية للدبلوماسية".
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