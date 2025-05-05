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ترامب ينتقد شينباوم بعد رفض مقترح إرسال قوات أمريكية إلى المكسيك

ترامب ينتقد شينباوم بعد رفض مقترح إرسال قوات أمريكية إلى المكسيك

2025-05-05 12:04:07
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم رفضت اقتراحه بإرسال قوات من الجيش الأمريكي إلى المكسيك للمساعدة في إحباط تجارة المخدرات غير المشروعة لأنها تخشى عصابات البلاد القوية.

وجاءت تعليقات ترامب بعد يوم من تأكيد شينباوم أن ترامب ضغط عليها في مكالمة هاتفية الشهر الماضي لقبول دور أكبر للجيش الأمريكي في مكافحة عصابات المخدرات في المكسيك.

وأكد ترامب إن اقتراحه إرسال قوات من الجيش إلى المكسيك "صحيح" ، منتقداً شينباوم لرفضها الفكرة.

وتابع الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد: "حسناً، إنها خائفة جداً من العصابات لدرجة أنها لا تستطيع المشي، لذا تعلمون أن هذا هو السبب، وأعتقد أنها امرأة جميلة. رئيسة المكسيك امرأة جميلة، لكنها خائفة جداً من العصابات لدرجة أنها لا تستطيع حتى التفكير بشكل سليم".

وازداد الوجود العسكري الأمريكي على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، بعد أن أمر ترامب في يناير الماضي بزيادة دور الجيش في وقف تدفق المهاجرين.

لكن شينباوم قالت إن قيام القوات الأمريكية بعمليات داخل المكسيك أمر مبالغ فيه جدا.

وقالت يوم السبت إن ترامب قال لها في المكالمة الهاتفية " كيف يمكننا مساعدتك في مكافحة تهريب المخدرات؟ أقترح أن يأتي الجيش الأمريكي ويساعدك. هل تعرفون ماذا قلت له؟ لا أيها الرئيس ترامب، السيادة ليست للبيع."

وأضافت أنها قالت لترامب إن بلديهما "يمكنهما العمل معاً، ولكن أنتم في أراضيكم ونحن في أراضينا".

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