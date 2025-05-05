ترامب: نريد إبرام اتفاق تجاري عادل مع الصين

MENAFN - Al-Bayan) "> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تعقد اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة اتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية له في التعامل مع بكين تتمثل في إبرام اتفاق تجاري عادل.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) أنه لا يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين يجرون مباحثات مع المسؤولين الصينيين بشأن أمور عديدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتم الإعلان عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، قال ترامب "من الممكن حدوث ذلك" لكنه لم يذكر أي تفاصيل.