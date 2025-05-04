الفروانية بدء الجراحة الروبوتية في العمليات الدقيقة

عبدالكريم العبدالله

في إنجاز طبي جديد يعكس التقدم المستمر في الخدمات الصحية بالكويت، أعلن مستشفى الفروانية عن بدء استخدام تقنية الجراحة الروبوتية في إجراء العمليات الدقيقة، لتشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى. وأكد رئيس قسم الجراحة في المستشفى لـ «الأنباء» د.خالد البسام، أن إدخال الروبوت الجراحي يأتي ضمن استراتيجية تطويرية شاملة تهدف إلى الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية في تحسين النتائج الجراحية وتقليل المضاعفات وفترات التعافي، لافتا إلى أنه تم حتى الآن إجراء عدة عمليات ناجحة باستخدام الروبوت، شملت جراحات السمنة مثل تكميم المعدة، بالإضافة إلى عمليات الفتق الإربي، وسط إشادة من الكوادر الطبية والمستفيدين على حد سواء.

من جانبه، أوضح استشاري الجراحة العامة وجراحة الروبوت د.عبيد الحربي في تصريح لـ «الأنباء»، أن الروبوت الجراحي المستخدم في مستشفى الفروانية يعد الثاني من نوعه على مستوى الكويت في أقسام الجراحة العامة، ويتميز بدقة فائقة وتحكم متقدم يعزز من كفاءة الإجراء الجراحي ويقلل من التدخل البشري المباشر، ما ينعكس إيجابا على سلامة المريض وسرعة التعافي. وكشف الحربي أن استخدام هذه التقنية سيتوسع مستقبلا ليشمل حالات أكثر تعقيدا، مثل أورام الجهاز الهضمي والمسالك البولية، وذلك بعد استكمال تدريب الطاقم الطبي.

وقد خضع الفريق الطبي المكون من الجراحين وأطباء التخدير وكوادر التمريض - إلى برنامج تدريبي مكثف بإشراف الخبير الدولي د.محمد أبو خاطر من المملكة العربية السعودية. وتم خلال ورشة العمل الأولى تنفيذ ست عمليات جراحية باستخدام الروبوت بنجاح كامل، فيما يجري العمل حاليا على تنظيم ورش تدريبية إضافية لتأهيل المزيد من الكفاءات، تمهيدا لتوسيع استخدام التقنية في تخصصات طبية أخرى، مثل أمراض النساء والولادة.

MENAFN04052025000130011022ID1109506703