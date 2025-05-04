الفروانية بدء الجراحة الروبوتية في العمليات الدقيقة
عبدالكريم العبدالله
في إنجاز طبي جديد يعكس التقدم المستمر في الخدمات الصحية بالكويت، أعلن مستشفى الفروانية عن بدء استخدام تقنية الجراحة الروبوتية في إجراء العمليات الدقيقة، لتشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى. وأكد رئيس قسم الجراحة في المستشفى لـ «الأنباء» د.خالد البسام، أن إدخال الروبوت الجراحي يأتي ضمن استراتيجية تطويرية شاملة تهدف إلى الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية في تحسين النتائج الجراحية وتقليل المضاعفات وفترات التعافي، لافتا إلى أنه تم حتى الآن إجراء عدة عمليات ناجحة باستخدام الروبوت، شملت جراحات السمنة مثل تكميم المعدة، بالإضافة إلى عمليات الفتق الإربي، وسط إشادة من الكوادر الطبية والمستفيدين على حد سواء.
من جانبه، أوضح استشاري الجراحة العامة وجراحة الروبوت د.عبيد الحربي في تصريح لـ «الأنباء»، أن الروبوت الجراحي المستخدم في مستشفى الفروانية يعد الثاني من نوعه على مستوى الكويت في أقسام الجراحة العامة، ويتميز بدقة فائقة وتحكم متقدم يعزز من كفاءة الإجراء الجراحي ويقلل من التدخل البشري المباشر، ما ينعكس إيجابا على سلامة المريض وسرعة التعافي. وكشف الحربي أن استخدام هذه التقنية سيتوسع مستقبلا ليشمل حالات أكثر تعقيدا، مثل أورام الجهاز الهضمي والمسالك البولية، وذلك بعد استكمال تدريب الطاقم الطبي.
وقد خضع الفريق الطبي المكون من الجراحين وأطباء التخدير وكوادر التمريض - إلى برنامج تدريبي مكثف بإشراف الخبير الدولي د.محمد أبو خاطر من المملكة العربية السعودية. وتم خلال ورشة العمل الأولى تنفيذ ست عمليات جراحية باستخدام الروبوت بنجاح كامل، فيما يجري العمل حاليا على تنظيم ورش تدريبية إضافية لتأهيل المزيد من الكفاءات، تمهيدا لتوسيع استخدام التقنية في تخصصات طبية أخرى، مثل أمراض النساء والولادة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين