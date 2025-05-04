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سالم بن بريك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء باليمن

سالم بن بريك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء باليمن

2025-05-04 11:24:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 5 (كونا) -- أدى رئيس الوزراء اليمني المعين سالم بن بريك اليوم الاحد اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وذلك بعد منحه ثقة المجلس واختياره خلفا لأحمد بن مبارك.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأكيده خلال مراسم أداء اليمين التزام المجلس بدعم الحكومة اليمنية بقيادة رئيس الوزراء المعين سالم بن بريك لممارسة مهامها بكامل صلاحياتها وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
وهنأ العليمي رئيس الوزراء بمناسبة نيله ثقة المجلس الرئاسي مثنيا على جهود سلفه بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية واقليمية بالغة التعقيد.
وأشار إلى الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تتبناها الحكومة خلال المرحلة القادمة والمتمثلة في احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي ودعم معركة التحرير وتعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات والشركاء الدوليين.
وأعرب عن ثقته برئيس واعضاء الحكومة للعمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة وحشد كافة الامكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد على أهمية العمل على ترسيخ المركز القانوني للدولة وفاعلية مؤسساتها الوطنية والقطاع الخاص في العمل من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وشدد على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية واستكمال عمليات الاصلاح المؤسسي وتفعيل اليات الحوكمة ومكافحة الارهاب والفساد بكافة اشكالهما والعمل بمعايير الكفاءة والنزاهة ومبدأ التوافق وقيم الشراكة في اداء مجلس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد بن مبارك قد أعلن يوم أمس السبت استقالته من منصبه ليصدر تبعا لذلك قرار بتعيين سالم بن بريك خلفا له مع احتفاظه بمنصبه كوزير للمالية فيما نص القرار على استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم. (النهاية)

س ن ص / م م ج


MENAFN04052025000071011013ID1109506663

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