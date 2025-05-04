سالم بن بريك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء باليمن

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سالم بن بريك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء باليمن
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 5 (كونا) -- أدى رئيس الوزراء اليمني المعين سالم بن بريك اليوم الاحد اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وذلك بعد منحه ثقة المجلس واختياره خلفا لأحمد بن مبارك.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأكيده خلال مراسم أداء اليمين التزام المجلس بدعم الحكومة اليمنية بقيادة رئيس الوزراء المعين سالم بن بريك لممارسة مهامها بكامل صلاحياتها وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
وهنأ العليمي رئيس الوزراء بمناسبة نيله ثقة المجلس الرئاسي مثنيا على جهود سلفه بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية واقليمية بالغة التعقيد.
وأشار إلى الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تتبناها الحكومة خلال المرحلة القادمة والمتمثلة في احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي ودعم معركة التحرير وتعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات والشركاء الدوليين.
وأعرب عن ثقته برئيس واعضاء الحكومة للعمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة وحشد كافة الامكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد على أهمية العمل على ترسيخ المركز القانوني للدولة وفاعلية مؤسساتها الوطنية والقطاع الخاص في العمل من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وشدد على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية واستكمال عمليات الاصلاح المؤسسي وتفعيل اليات الحوكمة ومكافحة الارهاب والفساد بكافة اشكالهما والعمل بمعايير الكفاءة والنزاهة ومبدأ التوافق وقيم الشراكة في اداء مجلس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد بن مبارك قد أعلن يوم أمس السبت استقالته من منصبه ليصدر تبعا لذلك قرار بتعيين سالم بن بريك خلفا له مع احتفاظه بمنصبه كوزير للمالية فيما نص القرار على استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم. (النهاية)
س ن ص / م م ج
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأكيده خلال مراسم أداء اليمين التزام المجلس بدعم الحكومة اليمنية بقيادة رئيس الوزراء المعين سالم بن بريك لممارسة مهامها بكامل صلاحياتها وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
وهنأ العليمي رئيس الوزراء بمناسبة نيله ثقة المجلس الرئاسي مثنيا على جهود سلفه بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية واقليمية بالغة التعقيد.
وأشار إلى الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تتبناها الحكومة خلال المرحلة القادمة والمتمثلة في احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي ودعم معركة التحرير وتعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات والشركاء الدوليين.
وأعرب عن ثقته برئيس واعضاء الحكومة للعمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة وحشد كافة الامكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد على أهمية العمل على ترسيخ المركز القانوني للدولة وفاعلية مؤسساتها الوطنية والقطاع الخاص في العمل من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وشدد على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية واستكمال عمليات الاصلاح المؤسسي وتفعيل اليات الحوكمة ومكافحة الارهاب والفساد بكافة اشكالهما والعمل بمعايير الكفاءة والنزاهة ومبدأ التوافق وقيم الشراكة في اداء مجلس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد بن مبارك قد أعلن يوم أمس السبت استقالته من منصبه ليصدر تبعا لذلك قرار بتعيين سالم بن بريك خلفا له مع احتفاظه بمنصبه كوزير للمالية فيما نص القرار على استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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