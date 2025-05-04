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رئيس الوزراء اللبناني: الانتخابات البلدية فرصة لاختيار أعضاء جدد

رئيس الوزراء اللبناني: الانتخابات البلدية فرصة لاختيار أعضاء جدد

2025-05-04 11:24:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 5 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الاحد ان الانتخابات البلدية تعد فرصة لاختيار اعضاء جدد للبلديات ولتفعيل دورها.
جاء ذلك خلال زيارة سلام لوزارة الداخلية للاطلاع على سير العملية الانتخابية ونسبة المشاركة التي جرت في محافظة جبل لبنان.
وقال ان إدارة الانتخابية اثبتت جهوزيتها وجرت العملية بسلاسة وسلامة "لكنها لم تخل من بعض الشكاوى التي تعد قليلة جدا" مشيرا الى اطلاعه على كيفية متابعة معالجة الشكاوى من قبل الوزارة التي كانت في مجملها هي شكاوى إدارية.
واعرب عن شكره لوزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والجيش ومشاركة القضاة الذين واكبوا الانتخابات والعملية التحضيرية لها ولوزارة الاعلام "لتأمين شفافية العملية الانتخابية".
من جانبه اكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار ان نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان هي 59ر44 بالمئة مشيرا الى انه عند الساعة السابعة مساء تم اقفال صناديق الاقتراع باستثناءالمراكز التي يتواجد في داخلها مقترعون.
وقال الحجار انه من المهم اجراء هذا الاستحقاق في وقته اذ تم الالتزام بالمواعيد الدستورية مشيرا الى متابعة عملية فرز الأصوات من غرفة العمليات بالوزارة.
واوضح ان العملية الانتخابية كانت "سلسة من دون اي مشاكل أمنية" مشيرا الى ان عدد الشكاوى ليس كبيرا ومعظمها ادارية.
وشهد لبنان اليوم الاحد انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان مع أولى المحافظات وهي محافظة جبل لبنان بعد تعذر اجرائها منذ آخر عملية انتخابية عام 2016 إذ تم تمديد فترة عمل المجالس المحلية حتى اليوم. (النهاية)

ف ز / ف ا س


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