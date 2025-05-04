رئيس الوزراء اللبناني: الانتخابات البلدية فرصة لاختيار أعضاء جدد

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رئيس الوزراء اللبناني: الانتخابات البلدية فرصة لاختيار أعضاء جدد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 5 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الاحد ان الانتخابات البلدية تعد فرصة لاختيار اعضاء جدد للبلديات ولتفعيل دورها.
جاء ذلك خلال زيارة سلام لوزارة الداخلية للاطلاع على سير العملية الانتخابية ونسبة المشاركة التي جرت في محافظة جبل لبنان.
وقال ان إدارة الانتخابية اثبتت جهوزيتها وجرت العملية بسلاسة وسلامة "لكنها لم تخل من بعض الشكاوى التي تعد قليلة جدا" مشيرا الى اطلاعه على كيفية متابعة معالجة الشكاوى من قبل الوزارة التي كانت في مجملها هي شكاوى إدارية.
واعرب عن شكره لوزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والجيش ومشاركة القضاة الذين واكبوا الانتخابات والعملية التحضيرية لها ولوزارة الاعلام "لتأمين شفافية العملية الانتخابية".
من جانبه اكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار ان نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان هي 59ر44 بالمئة مشيرا الى انه عند الساعة السابعة مساء تم اقفال صناديق الاقتراع باستثناءالمراكز التي يتواجد في داخلها مقترعون.
وقال الحجار انه من المهم اجراء هذا الاستحقاق في وقته اذ تم الالتزام بالمواعيد الدستورية مشيرا الى متابعة عملية فرز الأصوات من غرفة العمليات بالوزارة.
واوضح ان العملية الانتخابية كانت "سلسة من دون اي مشاكل أمنية" مشيرا الى ان عدد الشكاوى ليس كبيرا ومعظمها ادارية.
وشهد لبنان اليوم الاحد انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان مع أولى المحافظات وهي محافظة جبل لبنان بعد تعذر اجرائها منذ آخر عملية انتخابية عام 2016 إذ تم تمديد فترة عمل المجالس المحلية حتى اليوم. (النهاية)
ف ز / ف ا س
جاء ذلك خلال زيارة سلام لوزارة الداخلية للاطلاع على سير العملية الانتخابية ونسبة المشاركة التي جرت في محافظة جبل لبنان.
وقال ان إدارة الانتخابية اثبتت جهوزيتها وجرت العملية بسلاسة وسلامة "لكنها لم تخل من بعض الشكاوى التي تعد قليلة جدا" مشيرا الى اطلاعه على كيفية متابعة معالجة الشكاوى من قبل الوزارة التي كانت في مجملها هي شكاوى إدارية.
واعرب عن شكره لوزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والجيش ومشاركة القضاة الذين واكبوا الانتخابات والعملية التحضيرية لها ولوزارة الاعلام "لتأمين شفافية العملية الانتخابية".
من جانبه اكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار ان نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان هي 59ر44 بالمئة مشيرا الى انه عند الساعة السابعة مساء تم اقفال صناديق الاقتراع باستثناءالمراكز التي يتواجد في داخلها مقترعون.
وقال الحجار انه من المهم اجراء هذا الاستحقاق في وقته اذ تم الالتزام بالمواعيد الدستورية مشيرا الى متابعة عملية فرز الأصوات من غرفة العمليات بالوزارة.
واوضح ان العملية الانتخابية كانت "سلسة من دون اي مشاكل أمنية" مشيرا الى ان عدد الشكاوى ليس كبيرا ومعظمها ادارية.
وشهد لبنان اليوم الاحد انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان مع أولى المحافظات وهي محافظة جبل لبنان بعد تعذر اجرائها منذ آخر عملية انتخابية عام 2016 إذ تم تمديد فترة عمل المجالس المحلية حتى اليوم. (النهاية)
ف ز / ف ا س
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