رئيس مجلس القيادة اليمني يتسلم الدعوة للمشاركة بالقمة العربية في بغداد

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رئيس مجلس القيادة اليمني يتسلم الدعوة للمشاركة بالقمة العربية في بغداد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 5 (كونا) -- تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد دعوة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور مؤتمر القمة العربية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة اللتين تستضيفهما بغداد في 17 مايو الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
واشاد العليمي بالجهود التي تبذلها العراق قيادة وحكومة وشعبا من اجل انجاح أعمال القمتين والاقتصادية لما فيه مصلحة الأمة وتعزيز دورها الجماعي لمواجهة التحديات كافة.
وناقش الجانبان مستجدات الاوضاع في البلدين والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية العريقة وسبل الدفع بها إلى افاق أرحب. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
واشاد العليمي بالجهود التي تبذلها العراق قيادة وحكومة وشعبا من اجل انجاح أعمال القمتين والاقتصادية لما فيه مصلحة الأمة وتعزيز دورها الجماعي لمواجهة التحديات كافة.
وناقش الجانبان مستجدات الاوضاع في البلدين والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية العريقة وسبل الدفع بها إلى افاق أرحب. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين