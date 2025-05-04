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رئيس مجلس القيادة اليمني يتسلم الدعوة للمشاركة بالقمة العربية في بغداد

رئيس مجلس القيادة اليمني يتسلم الدعوة للمشاركة بالقمة العربية في بغداد

2025-05-04 11:24:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 5 (كونا) -- تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد دعوة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور مؤتمر القمة العربية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة اللتين تستضيفهما بغداد في 17 مايو الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
واشاد العليمي بالجهود التي تبذلها العراق قيادة وحكومة وشعبا من اجل انجاح أعمال القمتين والاقتصادية لما فيه مصلحة الأمة وتعزيز دورها الجماعي لمواجهة التحديات كافة.
وناقش الجانبان مستجدات الاوضاع في البلدين والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية العريقة وسبل الدفع بها إلى افاق أرحب. (النهاية)

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