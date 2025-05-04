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التعادل الإيجابي يحسم لقاء مارسيليا و ليل بالدوري الفرنسي

التعادل الإيجابي يحسم لقاء مارسيليا و ليل بالدوري الفرنسي

2025-05-04 11:24:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 5 (كونا) -- حسم التعادل الايجابي لقاء ناديي مارسيليا ومضيفه ليل بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت على استاد بيار موروا اليوم الاحد ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم فريق مارسيليا بهدفه الاول من خلال اللاعب أمين غويري بمساعدة أدريان رابيو في اسفل يسار المرمى في الدقيقة57.
وسرعان ما استطاع فريق ليل أن يسدد هدف التعادل من خلال اللاعب ماتياس فيرنانديز باردو بمساعدة جوناثان دايفيد في اسفل يسار المرمى.
وبهذه النتيجة يستقر مارسيليا في المركز الثاني جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 59 نقطة بينما يقع فريق ليل في المركز الخامس برصيد 57 نقطة. (النهاية)

م ع / ه س ص


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