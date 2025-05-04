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الجزائر: تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات بولاية سطيف شرقي البلاد

الجزائر: تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات بولاية سطيف شرقي البلاد

2025-05-04 11:24:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 5 (كونا) -- ضربت هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات على مقياس ريختر اليوم الاحد ولاية (سطيف) شرقي الجزائر امتد أثرها إلى الولايات المجاورة ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر.
وأفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له بأن "الهزة الأرضية وقعت عند حدود الثامنة مساء و22 دقيقة بالتوقيت المحلي".
وأضاف البيان أنه "تم تحديد موقع الهزة على بعد 7 كيلومترات جنوب غرب منطقة (بني فودا) بولاية سطيف شرقي الجزائر" مشيرا إلى أن "سكان الولايات المجاورة شعروا بالهزة".
من جهتها أعلنت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عن "قيام وحداتها بعمليات استطلاع بالمنطقة وبعض المناطق الحدودية للولايات المجاورة" حيث أكدت أنه "لم يتم لحد الساعة تسجيل أي تدخل أو إصابات أو خسائر بينما تبقى عملية التعرف متواصلة". (النهاية)

م ر / م م ج


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