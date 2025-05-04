الجزائر: تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات بولاية سطيف شرقي البلاد

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الجزائر: تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات بولاية سطيف شرقي البلاد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 5 (كونا) -- ضربت هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات على مقياس ريختر اليوم الاحد ولاية (سطيف) شرقي الجزائر امتد أثرها إلى الولايات المجاورة ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر.
وأفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له بأن "الهزة الأرضية وقعت عند حدود الثامنة مساء و22 دقيقة بالتوقيت المحلي".
وأضاف البيان أنه "تم تحديد موقع الهزة على بعد 7 كيلومترات جنوب غرب منطقة (بني فودا) بولاية سطيف شرقي الجزائر" مشيرا إلى أن "سكان الولايات المجاورة شعروا بالهزة".
من جهتها أعلنت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عن "قيام وحداتها بعمليات استطلاع بالمنطقة وبعض المناطق الحدودية للولايات المجاورة" حيث أكدت أنه "لم يتم لحد الساعة تسجيل أي تدخل أو إصابات أو خسائر بينما تبقى عملية التعرف متواصلة". (النهاية)
م ر / م م ج
وأفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له بأن "الهزة الأرضية وقعت عند حدود الثامنة مساء و22 دقيقة بالتوقيت المحلي".
وأضاف البيان أنه "تم تحديد موقع الهزة على بعد 7 كيلومترات جنوب غرب منطقة (بني فودا) بولاية سطيف شرقي الجزائر" مشيرا إلى أن "سكان الولايات المجاورة شعروا بالهزة".
من جهتها أعلنت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عن "قيام وحداتها بعمليات استطلاع بالمنطقة وبعض المناطق الحدودية للولايات المجاورة" حيث أكدت أنه "لم يتم لحد الساعة تسجيل أي تدخل أو إصابات أو خسائر بينما تبقى عملية التعرف متواصلة". (النهاية)
م ر / م م ج
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