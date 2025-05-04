ايران تعلن نجاحها في تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد بعيد المدى

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ايران تعلن نجاحها في تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد بعيد المدى
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 4 – 5 (كونا) -- كشفت إيران اليوم الأحد عن اختبار "ناجح" لصاروخ باليستي جديد بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب وذلك في خضم المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.
وقال وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار عزيز نصيرزادة للتلفزيون الرسمي الإيراني إنه "تم إجراء تجربة ناجحة لإطلاق هذا الصاروخ من مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر".
واضاف نصيرزادة أن "هذا الصاروخ الباليستي قادر على إصابة اهدافه بدقة عالية وأنه تم تطويره من حيث التوجيه والمناورة والتخفي من أجهزة الرادار وتجاوز أنظمة الدفاع الجوية".
ويأتي الكشف عن الصاروخ الجديد في الوقت الذي تجري فيه طهران وواشنطن محادثات بوساطة سلطنة عمان منذ 12 أبريل الماضي.
وفي فبراير الماضي كشفت إيران عن صاروخ باليستي آخر قالت إن مداه يصل الى 1700 كيلومتر. (النهاية)
م و / م م ج
وقال وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار عزيز نصيرزادة للتلفزيون الرسمي الإيراني إنه "تم إجراء تجربة ناجحة لإطلاق هذا الصاروخ من مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر".
واضاف نصيرزادة أن "هذا الصاروخ الباليستي قادر على إصابة اهدافه بدقة عالية وأنه تم تطويره من حيث التوجيه والمناورة والتخفي من أجهزة الرادار وتجاوز أنظمة الدفاع الجوية".
ويأتي الكشف عن الصاروخ الجديد في الوقت الذي تجري فيه طهران وواشنطن محادثات بوساطة سلطنة عمان منذ 12 أبريل الماضي.
وفي فبراير الماضي كشفت إيران عن صاروخ باليستي آخر قالت إن مداه يصل الى 1700 كيلومتر. (النهاية)
م و / م م ج
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