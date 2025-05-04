  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ايران تعلن نجاحها في تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد بعيد المدى

ايران تعلن نجاحها في تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد بعيد المدى

2025-05-04 11:24:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 4 – 5 (كونا) -- كشفت إيران اليوم الأحد عن اختبار "ناجح" لصاروخ باليستي جديد بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب وذلك في خضم المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.
وقال وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار عزيز نصيرزادة للتلفزيون الرسمي الإيراني إنه "تم إجراء تجربة ناجحة لإطلاق هذا الصاروخ من مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر".
واضاف نصيرزادة أن "هذا الصاروخ الباليستي قادر على إصابة اهدافه بدقة عالية وأنه تم تطويره من حيث التوجيه والمناورة والتخفي من أجهزة الرادار وتجاوز أنظمة الدفاع الجوية".
ويأتي الكشف عن الصاروخ الجديد في الوقت الذي تجري فيه طهران وواشنطن محادثات بوساطة سلطنة عمان منذ 12 أبريل الماضي.
وفي فبراير الماضي كشفت إيران عن صاروخ باليستي آخر قالت إن مداه يصل الى 1700 كيلومتر. (النهاية)

م و / م م ج


MENAFN04052025000071011013ID1109506658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث