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انطلاق النسخة الـ11 لمعرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد فعاليات النسخة الـ11 لمعرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي ينظمها النادي العلمي الكويتي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت رعاية سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وقام ممثل راعي المسابقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق بجولة تفقدية على أجنحة المعرض يرافقه رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة حيث استمع إلى شرح من الطلبة المشاركين حول مشاريعهم العلمية.
كما التقى ممثل راعي المسابقة التي حملت شعار "قد التحدي وزود" مع رئيس وأعضاء لجنة التحكيم البالغ عددهم نحو 60 محكما من الأكاديميين العاملين في الجامعات والمعاهد العلمية الكويتية.
وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي رئيس اللجنة العليا للمسابقة الشيخة شيخة محمد جراح الصباح في تصريح صحفي أن المسابقة التي تختتم غدا تعد مشروعا وطنيا متكاملا يهدف لرعاية جيل جديد من المبدعين في البحث العلمي والابتكار مشيرة إلى أن المسابقة لم تعد مجرد منافسة بل أصبحت تجربة معرفية ومهنية تمتد طوال العام الدراسي.
وأضافت الشيخة شيخة الصباح أن المسابقة في دورتها الـ11 أثبتت مكانتها كمنصة علمية رصينة تستقطب الطلبة من مدارس الكويت الحكومية والخاصة مشيرة إلى أن الدعم من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب المجتمع المدني أسهم في استدامة المسابقة منذ انطلاقتها ومنحها ثقة المجتمع العلمي وأهلها لتمثيل الكويت في المحافل الدولية.
وثمنت الجهود الاستثنائية التي يبذلها الأساتذة والمتخصصون من مختلف المجالات العلمية في دعم الطلبة المشاركين مؤكدة أن تواجدهم المستمر منذ انطلاقة المسابقة يعكس إخلاصهم لدورهم الوطني ويمنح المسابقة مصداقية علمية في تقييم المشاريع واختيار الأفضل منها.
من جهتها قالت عضو مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي نائب رئيس اللجنة العليا للمسابقة أسرار الأنصاري في تصريح مماثل إن المسابقة تمثل برنامجا وطنيا متكاملا لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب في الكويت.
وأكدت الأنصاري أن النادي العلمي يمتلك كافة الإمكانات لاستقطاب الطلبة من مختلف المحافظات والمدارس معربة عن استعداد النادي الكامل لاحتضان ورعاية المشاريع العلمية الواعدة.
وأشارت إلى أن المسابقة تضم 22 مجالا علميا متنوعا من بينها مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية وهو مجال نادر الحضور في المسابقات المماثلة مما يعكس حرص اللجنة المنظمة على التنوع العلمي وإتاحة الفرصة للمشاركين باختلاف اهتماماتهم.
وشددت الأنصاري على استمرار النادي في تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الشباب وتمكينهم من تقديم مشاريع نوعية تسهم في مستقبل علمي مشرق للكويت داعية جميع الطلبة والطالبات في المرحلتين الثانوية والمتوسطة للمشاركة في المسابقة وإبراز مواهبهم وابتكاراتهم.
من جانبه قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي الدكتور محمد الصفار إن المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين الطلبة دون المرحلة الجامعية وتوفير بيئة تنافسية تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأضاف أن المسابقة تعد منتدى علميا لنشر الخبرات والتجارب البحثية وتطويرها وإنشاء شبكة تواصل مستدامة توفر فرصا للتعاون البحثي في المستقبل مثمنا جهود شركاء النجاح مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الذين يوفرون الدعم الأكاديمي للطلبة.
وأشاد الصفار بدور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم المسابقة وتعزيز الثقافة العلمية وتشجيع الطلبة على الانخراط في البحث العلمي. (النهاية) ع ي س / ع ع ح
وقام ممثل راعي المسابقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق بجولة تفقدية على أجنحة المعرض يرافقه رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة حيث استمع إلى شرح من الطلبة المشاركين حول مشاريعهم العلمية.
كما التقى ممثل راعي المسابقة التي حملت شعار "قد التحدي وزود" مع رئيس وأعضاء لجنة التحكيم البالغ عددهم نحو 60 محكما من الأكاديميين العاملين في الجامعات والمعاهد العلمية الكويتية.
وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي رئيس اللجنة العليا للمسابقة الشيخة شيخة محمد جراح الصباح في تصريح صحفي أن المسابقة التي تختتم غدا تعد مشروعا وطنيا متكاملا يهدف لرعاية جيل جديد من المبدعين في البحث العلمي والابتكار مشيرة إلى أن المسابقة لم تعد مجرد منافسة بل أصبحت تجربة معرفية ومهنية تمتد طوال العام الدراسي.
وأضافت الشيخة شيخة الصباح أن المسابقة في دورتها الـ11 أثبتت مكانتها كمنصة علمية رصينة تستقطب الطلبة من مدارس الكويت الحكومية والخاصة مشيرة إلى أن الدعم من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب المجتمع المدني أسهم في استدامة المسابقة منذ انطلاقتها ومنحها ثقة المجتمع العلمي وأهلها لتمثيل الكويت في المحافل الدولية.
وثمنت الجهود الاستثنائية التي يبذلها الأساتذة والمتخصصون من مختلف المجالات العلمية في دعم الطلبة المشاركين مؤكدة أن تواجدهم المستمر منذ انطلاقة المسابقة يعكس إخلاصهم لدورهم الوطني ويمنح المسابقة مصداقية علمية في تقييم المشاريع واختيار الأفضل منها.
من جهتها قالت عضو مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي نائب رئيس اللجنة العليا للمسابقة أسرار الأنصاري في تصريح مماثل إن المسابقة تمثل برنامجا وطنيا متكاملا لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب في الكويت.
وأكدت الأنصاري أن النادي العلمي يمتلك كافة الإمكانات لاستقطاب الطلبة من مختلف المحافظات والمدارس معربة عن استعداد النادي الكامل لاحتضان ورعاية المشاريع العلمية الواعدة.
وأشارت إلى أن المسابقة تضم 22 مجالا علميا متنوعا من بينها مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية وهو مجال نادر الحضور في المسابقات المماثلة مما يعكس حرص اللجنة المنظمة على التنوع العلمي وإتاحة الفرصة للمشاركين باختلاف اهتماماتهم.
وشددت الأنصاري على استمرار النادي في تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الشباب وتمكينهم من تقديم مشاريع نوعية تسهم في مستقبل علمي مشرق للكويت داعية جميع الطلبة والطالبات في المرحلتين الثانوية والمتوسطة للمشاركة في المسابقة وإبراز مواهبهم وابتكاراتهم.
من جانبه قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي الدكتور محمد الصفار إن المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين الطلبة دون المرحلة الجامعية وتوفير بيئة تنافسية تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأضاف أن المسابقة تعد منتدى علميا لنشر الخبرات والتجارب البحثية وتطويرها وإنشاء شبكة تواصل مستدامة توفر فرصا للتعاون البحثي في المستقبل مثمنا جهود شركاء النجاح مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الذين يوفرون الدعم الأكاديمي للطلبة.
وأشاد الصفار بدور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم المسابقة وتعزيز الثقافة العلمية وتشجيع الطلبة على الانخراط في البحث العلمي. (النهاية) ع ي س / ع ع ح
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