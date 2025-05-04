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انطلاق النسخة الـ11 لمعرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد

انطلاق النسخة الـ11 لمعرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد

2025-05-04 11:24:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد فعاليات النسخة الـ11 لمعرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي ينظمها النادي العلمي الكويتي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت رعاية سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وقام ممثل راعي المسابقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق بجولة تفقدية على أجنحة المعرض يرافقه رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة حيث استمع إلى شرح من الطلبة المشاركين حول مشاريعهم العلمية.
كما التقى ممثل راعي المسابقة التي حملت شعار "قد التحدي وزود" مع رئيس وأعضاء لجنة التحكيم البالغ عددهم نحو 60 محكما من الأكاديميين العاملين في الجامعات والمعاهد العلمية الكويتية.
وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي رئيس اللجنة العليا للمسابقة الشيخة شيخة محمد جراح الصباح في تصريح صحفي أن المسابقة التي تختتم غدا تعد مشروعا وطنيا متكاملا يهدف لرعاية جيل جديد من المبدعين في البحث العلمي والابتكار مشيرة إلى أن المسابقة لم تعد مجرد منافسة بل أصبحت تجربة معرفية ومهنية تمتد طوال العام الدراسي.
وأضافت الشيخة شيخة الصباح أن المسابقة في دورتها الـ11 أثبتت مكانتها كمنصة علمية رصينة تستقطب الطلبة من مدارس الكويت الحكومية والخاصة مشيرة إلى أن الدعم من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب المجتمع المدني أسهم في استدامة المسابقة منذ انطلاقتها ومنحها ثقة المجتمع العلمي وأهلها لتمثيل الكويت في المحافل الدولية.
وثمنت الجهود الاستثنائية التي يبذلها الأساتذة والمتخصصون من مختلف المجالات العلمية في دعم الطلبة المشاركين مؤكدة أن تواجدهم المستمر منذ انطلاقة المسابقة يعكس إخلاصهم لدورهم الوطني ويمنح المسابقة مصداقية علمية في تقييم المشاريع واختيار الأفضل منها.
من جهتها قالت عضو مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي نائب رئيس اللجنة العليا للمسابقة أسرار الأنصاري في تصريح مماثل إن المسابقة تمثل برنامجا وطنيا متكاملا لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب في الكويت.
وأكدت الأنصاري أن النادي العلمي يمتلك كافة الإمكانات لاستقطاب الطلبة من مختلف المحافظات والمدارس معربة عن استعداد النادي الكامل لاحتضان ورعاية المشاريع العلمية الواعدة.
وأشارت إلى أن المسابقة تضم 22 مجالا علميا متنوعا من بينها مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية وهو مجال نادر الحضور في المسابقات المماثلة مما يعكس حرص اللجنة المنظمة على التنوع العلمي وإتاحة الفرصة للمشاركين باختلاف اهتماماتهم.
وشددت الأنصاري على استمرار النادي في تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الشباب وتمكينهم من تقديم مشاريع نوعية تسهم في مستقبل علمي مشرق للكويت داعية جميع الطلبة والطالبات في المرحلتين الثانوية والمتوسطة للمشاركة في المسابقة وإبراز مواهبهم وابتكاراتهم.
من جانبه قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي الدكتور محمد الصفار إن المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين الطلبة دون المرحلة الجامعية وتوفير بيئة تنافسية تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأضاف أن المسابقة تعد منتدى علميا لنشر الخبرات والتجارب البحثية وتطويرها وإنشاء شبكة تواصل مستدامة توفر فرصا للتعاون البحثي في المستقبل مثمنا جهود شركاء النجاح مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الذين يوفرون الدعم الأكاديمي للطلبة.
وأشاد الصفار بدور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم المسابقة وتعزيز الثقافة العلمية وتشجيع الطلبة على الانخراط في البحث العلمي. (النهاية) ع ي س / ع ع ح

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