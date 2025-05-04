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مجلس الوزراء الأردني يوافق على منحة كويتية لتمويل مشروعات بنية تحتية في مجال الطرق بالمملكة

مجلس الوزراء الأردني يوافق على منحة كويتية لتمويل مشروعات بنية تحتية في مجال الطرق بالمملكة

2025-05-04 11:24:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 4 - 5 (كونا) -- وافق مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد على منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروعات بنية تحتية جديدة في مجال الطرق بالمملكة.
وتتمثل الاتفاقية في منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعي طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري الواقع شمال الأردن.
وتهدف المشاريع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي (إربد) و(السلط).
ويسهم إنشاء طريق إربد الدائري في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن والذي يعتبر مصدرا رئيسا للصادرات الزراعية وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة.
وسيتم من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة وتجنب الازدحامات.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد وقع في 17 فبراير الماضي اتفاقيتي قرض مع الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار كويتي (نحو 64 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام وتمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بالأردن. (النهاية)

ع م ن


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