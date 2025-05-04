مجلس الوزراء الأردني يوافق على منحة كويتية لتمويل مشروعات بنية تحتية في مجال الطرق بالمملكة

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مجلس الوزراء الأردني يوافق على منحة كويتية لتمويل مشروعات بنية تحتية في مجال الطرق بالمملكة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 4 - 5 (كونا) -- وافق مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد على منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروعات بنية تحتية جديدة في مجال الطرق بالمملكة.
وتتمثل الاتفاقية في منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعي طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري الواقع شمال الأردن.
وتهدف المشاريع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي (إربد) و(السلط).
ويسهم إنشاء طريق إربد الدائري في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن والذي يعتبر مصدرا رئيسا للصادرات الزراعية وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة.
وسيتم من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة وتجنب الازدحامات.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد وقع في 17 فبراير الماضي اتفاقيتي قرض مع الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار كويتي (نحو 64 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام وتمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بالأردن. (النهاية)
ع م ن
وتتمثل الاتفاقية في منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعي طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري الواقع شمال الأردن.
وتهدف المشاريع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي (إربد) و(السلط).
ويسهم إنشاء طريق إربد الدائري في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن والذي يعتبر مصدرا رئيسا للصادرات الزراعية وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة.
وسيتم من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة وتجنب الازدحامات.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد وقع في 17 فبراير الماضي اتفاقيتي قرض مع الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار كويتي (نحو 64 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام وتمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بالأردن. (النهاية)
ع م ن
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