(الملاحة الجوية): اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الملاحة الجوية والركاب

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(الملاحة الجوية): اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الملاحة الجوية والركاب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا) -- أكد مدير إدارة الملاحة الجوية داوود الجراح اتخاذ الإدارة الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق ما تقتضيه الحالة الجوية الاستثنائية التي تسود البلاد وذلك بناء على اللوائح والتوصيات المعتمدة لضمان سلامة حركة الملاحة الجوية والركاب.
وقال الجراح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية المعتمدة إثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي سادت البلاد مساء الأحد لضمان سلامة الركاب والطائرات.
وأوضح أن الحالة تمثلت في تكون سحب ركامية رعدية صاحبها نشاط ملحوظ في الرياح حيث بلغت سرعتها أكثر من 35 عقدة ما يعادل 70 كيلومترا في الساعة مع هبات تجاوزت 40 عقدة أي نحو 85 كيلومترا في الساعة ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 300 متر.
وأفاد الجراح بأن الإدارة قامت في الساعة العاشرة و47 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي) بتحويل رحلتين تابعتين لشركة طيران (القاهرة) الأولى قادمة من مطار (أسيوط) والثانية من مطار (القاهرة) إلى مطار (الدمام) بسبب تعذر الهبوط في مطار الكويت الدولي.
وأضاف أنه تم أيضا تحويل إحدى رحلتي طيران (انديا غو) القادمة من مطار (دلهي) إلى مطار (الدمام) بعد دخولها في وضع الانتظار في الجو في تمام الساعة ال11 وخمس دقائق مساء بينما الرحلة الأخرى القادمة من مطار (أحمد أباد) تمكنت من الهبوط بسلام على أرض مطار الكويت الدولي في تمام الساعة ال11 و41 دقيقة مساء.
وذكر أن رحلة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من (دبي) تمكنت من الهبوط بسلام في مطار الكويت الدولي في تمام الساعة ال11 وست دقائق مساء رغم الأحوال الجوية السائدة. (النهاية)
ز ه ر / م م ج
وقال الجراح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية المعتمدة إثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي سادت البلاد مساء الأحد لضمان سلامة الركاب والطائرات.
وأوضح أن الحالة تمثلت في تكون سحب ركامية رعدية صاحبها نشاط ملحوظ في الرياح حيث بلغت سرعتها أكثر من 35 عقدة ما يعادل 70 كيلومترا في الساعة مع هبات تجاوزت 40 عقدة أي نحو 85 كيلومترا في الساعة ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 300 متر.
وأفاد الجراح بأن الإدارة قامت في الساعة العاشرة و47 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي) بتحويل رحلتين تابعتين لشركة طيران (القاهرة) الأولى قادمة من مطار (أسيوط) والثانية من مطار (القاهرة) إلى مطار (الدمام) بسبب تعذر الهبوط في مطار الكويت الدولي.
وأضاف أنه تم أيضا تحويل إحدى رحلتي طيران (انديا غو) القادمة من مطار (دلهي) إلى مطار (الدمام) بعد دخولها في وضع الانتظار في الجو في تمام الساعة ال11 وخمس دقائق مساء بينما الرحلة الأخرى القادمة من مطار (أحمد أباد) تمكنت من الهبوط بسلام على أرض مطار الكويت الدولي في تمام الساعة ال11 و41 دقيقة مساء.
وذكر أن رحلة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من (دبي) تمكنت من الهبوط بسلام في مطار الكويت الدولي في تمام الساعة ال11 وست دقائق مساء رغم الأحوال الجوية السائدة. (النهاية)
ز ه ر / م م ج
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