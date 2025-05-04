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(الملاحة الجوية): اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الملاحة الجوية والركاب

(الملاحة الجوية): اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الملاحة الجوية والركاب

2025-05-04 11:24:51
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا) -- أكد مدير إدارة الملاحة الجوية داوود الجراح اتخاذ الإدارة الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق ما تقتضيه الحالة الجوية الاستثنائية التي تسود البلاد وذلك بناء على اللوائح والتوصيات المعتمدة لضمان سلامة حركة الملاحة الجوية والركاب.
وقال الجراح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية المعتمدة إثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي سادت البلاد مساء الأحد لضمان سلامة الركاب والطائرات.
وأوضح أن الحالة تمثلت في تكون سحب ركامية رعدية صاحبها نشاط ملحوظ في الرياح حيث بلغت سرعتها أكثر من 35 عقدة ما يعادل 70 كيلومترا في الساعة مع هبات تجاوزت 40 عقدة أي نحو 85 كيلومترا في الساعة ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 300 متر.
وأفاد الجراح بأن الإدارة قامت في الساعة العاشرة و47 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي) بتحويل رحلتين تابعتين لشركة طيران (القاهرة) الأولى قادمة من مطار (أسيوط) والثانية من مطار (القاهرة) إلى مطار (الدمام) بسبب تعذر الهبوط في مطار الكويت الدولي.
وأضاف أنه تم أيضا تحويل إحدى رحلتي طيران (انديا غو) القادمة من مطار (دلهي) إلى مطار (الدمام) بعد دخولها في وضع الانتظار في الجو في تمام الساعة ال11 وخمس دقائق مساء بينما الرحلة الأخرى القادمة من مطار (أحمد أباد) تمكنت من الهبوط بسلام على أرض مطار الكويت الدولي في تمام الساعة ال11 و41 دقيقة مساء.
وذكر أن رحلة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من (دبي) تمكنت من الهبوط بسلام في مطار الكويت الدولي في تمام الساعة ال11 وست دقائق مساء رغم الأحوال الجوية السائدة. (النهاية)

ز ه ر / م م ج


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