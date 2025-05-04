موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة كانت قادمة إلى البلاد من المملكة المتحدة.
الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت المرافق المدنية الحيوية الضرورية لمدينتي (كسلا) و(بورتسودان) بجمهورية السودان الشقيقة مما يعد منعطفا خطيرا في الصراع الدائر في السودان.
الخرطوم - طائرات مسيرة تستهدف مطار مدينة (كسلا) شرقي السودان بعد ساعات من استهداف قاعدة جوية عسكرية ومنشآت أخرى في محيط مطار بورتسودان. (النهاية) م م ج
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