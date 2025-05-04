موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من أمير دولة قطر الشقيقة حول العلاقات الأخوية والمستجدات الإقليمية والدولية.

الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة كانت قادمة إلى البلاد من المملكة المتحدة.

الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت المرافق المدنية الحيوية الضرورية لمدينتي (كسلا) و(بورتسودان) بجمهورية السودان الشقيقة مما يعد منعطفا خطيرا في الصراع الدائر في السودان.

الخرطوم - طائرات مسيرة تستهدف مطار مدينة (كسلا) شرقي السودان بعد ساعات من استهداف قاعدة جوية عسكرية ومنشآت أخرى في محيط مطار بورتسودان. (النهاية) م م ج