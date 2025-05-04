نسيج توقع مذكرة تفاهم مع المؤيد سولار لتوفير حلول الطاقة الشمسية للمنازل الذكية في مشروع نسايم عراد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬إحدى‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‮ ‬توقيعها‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع شركة المؤيد‭ ‬سولار‮ ‬يتم‭ ‬بموجبها توفير‭ ‬الحلول‭ ‬لتركيب ألواح‮ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية في‭ ‬الفلل الذكية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭.‬

وقد‭ ‬جرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع مذكرة‭ ‬التفاهم في‭ ‬جناح‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬وقع المذكرة كل‭ ‬من أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج،‭ ‬وهلا‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬نائب رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‮ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬سولار،‮ ‬وبحضور‭ ‬أيمن‭ ‬بوحجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬إضافة إلى عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬‮ ‬

إذ‭ ‬تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في‮ ‬فيلا العرض‮ ‬كنموذج مثالي‭ ‬للفلل‭ ‬الذكية،‭ ‬وسيتم‭ ‬تجهيز‭ ‬الفلل‭ ‬البقية‭ ‬بالاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬لتركيب ألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬لتسهم ألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‮ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬للحد من التأثير‭ ‬البيئي‭ ‬وتقليل‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية،‭ ‬لتكون‭ ‬الفلل‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى به‮ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السكن‭ ‬الميسر،‮ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬كذلك‭ ‬على تقليل‭ ‬مصروفات الأسر على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل لتشمل‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للطاقة المتجددة النظيفة بيئياً‮ ‬وتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬التقليدية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة بعد‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬مؤخراً‮ ‬تحقيقها‭ ‬إنجازاً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬باستكمال‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمشروع‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‮ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي،‭ ‬وإنجاز ما‭ ‬نسبته‮ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬للفلل‭ ‬الذكية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬‮ ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج بالقول‭: ‬يسرّنا‭ ‬إبرام‭ ‬هذه المذكرة مع‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬سولار التي‭ ‬ستشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬الذكية‭ ‬والصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬الفلل‭ ‬الذكية‭ ‬لمشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭.‬‮ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬سكنية‭ ‬مستدامة‭ ‬وعصرية‭ ‬بحلول‭ ‬عقارية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر لأجيال‭ ‬قادمة‭.‬‮ ‬ستخلق‭ ‬هذه الحلول‭ ‬الداعمة‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة بيئة‭ ‬سكنية‭ ‬وأسلوبا‭ ‬معيشيا‭ ‬مرفّها‭ ‬صديقا‭ ‬للبيئة‭ ‬ومستداما‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬العقارية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم المتغيرة‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أضافت‭ ‬هلا‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬سولار قائلة‭: ‬سعداء‭ ‬بإبرام‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬النوعية‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‮ ‬ستخدم‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬وشركة‭ ‬نسيج‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬سكنية‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتهيئة‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬وعياً‭ ‬بأهمية‭ ‬الانتقال‭ ‬التدريجي‭ ‬لتبني‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬‮ ‬وسنسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتقديم‭ ‬ألواح‭ ‬شمسية‭ ‬متطورة‭ ‬وفق أفضل المعايير‭ ‬العالمية‮ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬مرنة‭ ‬بخدمات‭ ‬التركيب‭ ‬والصيانة في‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال أيمن‭ ‬بوحجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭: ‬لقد‭ ‬وقع‭ ‬اختيارنا‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬سولار‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬خبرتها‭ ‬الواسعة‭ ‬وباعها‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبني‮ ‬أفضل الحلول المبتكرة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬النظيفة،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعاتنا‮ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬فلل‭ ‬ذكية‭ ‬مستدامة‭ ‬تخدم‭ ‬متطلبات‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية في‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭.‬‮ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لتصبح‭ ‬أكثر‭ ‬انتشاراً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭.‬‮ ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬يضم‭ ‬فللاً‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬بمساحة‭ ‬258‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وتبدأ‭ ‬أحجام‭ ‬الأراضي‭ ‬لهذه‭ ‬الفلل‭ ‬على‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمشروع‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وأكثر‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الفلل‭ ‬بطريقة‭ ‬تسمح‭ ‬بخطط‭ ‬توسع‭ ‬مستقبلية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للملاك،‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬الأسطح‭ ‬المفتوحة‭ ‬لإقامة‭ ‬مساحات‭ ‬أو‭ ‬غرف‭ ‬إضافية‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬الفلل‭ ‬بتصاميم‭ ‬عصرية‭ ‬ومطابخ‭ ‬مغلقة‭ ‬ومساحات‭ ‬ملائمة‭ ‬لغرف‭ ‬المعيشة‭ ‬والنوم‭ ‬والعاملة‭ ‬المنزلية‭. ‬وسيتم‭ ‬تجهيز‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬بأحدث‭ ‬التطبيقات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لجعلها‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تقنية‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬والدعم‭ ‬التقني‭ ‬اللازم،‭ ‬لتشمل‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفاز‭ ‬وأنظمة‭ ‬الإنارة‭ ‬والتكييف‭ ‬والصوتيات‭ ‬وكاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬تسرّب‭ ‬الغاز‭ ‬وبث‭ ‬الفيديو‭ ‬المباشر‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة،‭ ‬وجهاز‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬تسرب‭ ‬المياه‭ ‬وأوامر‭ ‬الصوت‭ ‬والمجسات‭ ‬الحسية‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬‮ ‬‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خاصية‭ ‬التزويد‭ ‬الذكي‭ ‬للمنازل‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬لملاكها‭ ‬التحكم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬المتاحة‭ ‬القابلة‭ ‬للتغيير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منزل،‭ ‬كتركيب‭ ‬مصعد‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم،‮ ‬علاوة‭ ‬على خاصية‭ ‬الشحن‭ ‬الكهربائي‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬مع توفير هذه التقنيات‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬والتي‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بالتحكم‭ ‬بأجهزة‭ ‬منزلهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬تحكم‭ ‬واحدة‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭.‬