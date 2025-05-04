نسيج توقع مذكرة تفاهم مع المؤيد سولار لتوفير حلول الطاقة الشمسية للمنازل الذكية في مشروع نسايم عراد

نسيج توقع مذكرة تفاهم مع المؤيد سولار لتوفير حلول الطاقة الشمسية للمنازل الذكية في مشروع نسايم عراد
أعلنت شركة نسيج إحدى رواد التطوير العقاري في مملكة البحرين، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة المؤيد سولار يتم بموجبها توفير الحلول لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في الفلل الذكية في مشروع نسايم عراد الكائن في خليج عراد بمحافظة المحرق.
وقد جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في جناح شركة نسيج ضمن فعاليات معرض الابتكار في السكن الاجتماعي، حيث وقع المذكرة كل من أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، وهلا فاروق المؤيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد سولار، وبحضور أيمن بوحجي المدير التنفيذي للتطوير العقاري في شركة نسيج، إضافة إلى عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
إذ تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في فيلا العرض كنموذج مثالي للفلل الذكية، وسيتم تجهيز الفلل البقية بالاحتياجات الأساسية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتسهم ألواح الطاقة الشمسية في الاستفادة من أشعة الشمس للحد من التأثير البيئي وتقليل البصمة الكربونية، لتكون الفلل الذكية في مشروع نسايم عراد نموذجا يحتذى به في مجال التطوير العقاري وخاصة في فئة السكن الميسر، مع الحرص كذلك على تقليل مصروفات الأسر على المدى الطويل لتشمل الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة النظيفة بيئياً وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وتأتي هذه المذكرة بعد إعلان شركة نسيج مؤخراً تحقيقها إنجازاً جديداً في مشروع نسايم عراد باستكمال أعمال البنية التحتية للمشروع بنسبة 100 % في زمن قياسي، وإنجاز ما نسبته 30 % من الأعمال الإنشائية للفلل الذكية حتى الآن.
وبهذه المناسبة، صرّح أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول: يسرّنا إبرام هذه المذكرة مع شركة المؤيد سولار التي ستشكل إضافة نوعية للحلول المبتكرة الذكية والصديقة للبيئة في الفلل الذكية لمشروع نسايم عراد. هذه الشراكة الجديدة من شأنها أن تدعم استراتيجيتنا الطموحة في بناء مجتمعات سكنية مستدامة وعصرية بحلول عقارية مبتكرة تواكب احتياجات الأسر لأجيال قادمة. ستخلق هذه الحلول الداعمة لتوليد الطاقة المتجددة بيئة سكنية وأسلوبا معيشيا مرفّها صديقا للبيئة ومستداما للأسر البحرينية مع تطبيق أحدث التقنيات العقارية لتلبية احتياجاتهم المتغيرة.
من جهتها، أضافت هلا فاروق المؤيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد سولار قائلة: سعداء بإبرام هذه الشراكة النوعية مع أحد رواد التطوير العقاري في المملكة، والتي ستخدم جهود المملكة بصورة عامة وشركة نسيج على وجه التحديد في بناء مجتمعات سكنية مستدامة من خلال المحافظة على البيئة وتهيئة مجتمع أكثر وعياً بأهمية الانتقال التدريجي لتبني حلول الطاقة المتجددة. وسنسعى جاهدين لتقديم ألواح شمسية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية مع خيارات مرنة بخدمات التركيب والصيانة في نسايم عراد. من جانبه، قال أيمن بوحجي المدير التنفيذي للتطوير العقاري في شركة نسيج: لقد وقع اختيارنا على شركة المؤيد سولار نظراً إلى خبرتها الواسعة وباعها الطويل في مجال تبني أفضل الحلول المبتكرة لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء النظيفة، بما يلبي تطلعاتنا في إنشاء فلل ذكية مستدامة تخدم متطلبات الأسرة البحرينية في نسايم عراد. ستسهم هذه التقنية الحديثة في توفير نمط حياة أكثر استدامة للأسر البحرينية وتمكينهم من المساهمة بصورة إيجابية في الحفاظ على البيئة والتشجيع على اعتماد مصادر الطاقة المتجددة لتصبح أكثر انتشاراً على مستوى المملكة.
يذكر أن مشروع نسايم عراد يضم فللاً مكوّنة من 4 غرف نوم بمساحة 258 مترا مربعا، وتبدأ أحجام الأراضي لهذه الفلل على المخطط الرئيسي للمشروع من 200 متر مربع وأكثر. وقد تم تصميم الفلل بطريقة تسمح بخطط توسع مستقبلية بالنسبة للملاك، مثل استخدام الأسطح المفتوحة لإقامة مساحات أو غرف إضافية قد تصل إلى 5 غرف نوم، مع الحرص على تصميم الفلل بتصاميم عصرية ومطابخ مغلقة ومساحات ملائمة لغرف المعيشة والنوم والعاملة المنزلية. وسيتم تجهيز هذه الفلل بأحدث التطبيقات التكنولوجية لجعلها ذكية من خلال توفير تقنية الألياف البصرية في المنازل والدعم التقني اللازم، لتشمل أجهزة التلفاز وأنظمة الإنارة والتكييف والصوتيات وكاميرات المراقبة والحماية من تسرّب الغاز وبث الفيديو المباشر وغيرها من تقنيات حديثة، وجهاز التحذير من تسرب المياه وأوامر الصوت والمجسات الحسية وغيرها الكثير. إضافة إلى توفير خاصية التزويد الذكي للمنازل بحيث يمكن لملاكها التحكم بعدد من المساحات المتاحة القابلة للتغيير في كل منزل، كتركيب مصعد بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على خاصية الشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية، مع توفير هذه التقنيات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لأصحاب المنازل والتي سيتمكنون من خلالها بالتحكم بأجهزة منزلهم من خلال منصة تحكم واحدة بكل سهولة ويسر.
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