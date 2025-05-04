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نسيج توقع مذكرة تفاهم مع المؤيد سولار لتوفير حلول الطاقة الشمسية للمنازل الذكية في مشروع نسايم عراد

نسيج توقع مذكرة تفاهم مع المؤيد سولار لتوفير حلول الطاقة الشمسية للمنازل الذكية في مشروع نسايم عراد

2025-05-04 11:24:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬إحدى‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‮ ‬توقيعها‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع شركة المؤيد‭ ‬سولار‮ ‬يتم‭ ‬بموجبها توفير‭ ‬الحلول‭ ‬لتركيب ألواح‮ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية في‭ ‬الفلل الذكية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭.‬

وقد‭ ‬جرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع مذكرة‭ ‬التفاهم في‭ ‬جناح‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬وقع المذكرة كل‭ ‬من أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج،‭ ‬وهلا‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬نائب رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‮ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬سولار،‮ ‬وبحضور‭ ‬أيمن‭ ‬بوحجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬إضافة إلى عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬‮ ‬

إذ‭ ‬تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في‮ ‬فيلا العرض‮ ‬كنموذج مثالي‭ ‬للفلل‭ ‬الذكية،‭ ‬وسيتم‭ ‬تجهيز‭ ‬الفلل‭ ‬البقية‭ ‬بالاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬لتركيب ألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬لتسهم ألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‮ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬للحد من التأثير‭ ‬البيئي‭ ‬وتقليل‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية،‭ ‬لتكون‭ ‬الفلل‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى به‮ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السكن‭ ‬الميسر،‮ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬كذلك‭ ‬على تقليل‭ ‬مصروفات الأسر على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل لتشمل‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للطاقة المتجددة النظيفة بيئياً‮ ‬وتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬التقليدية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة بعد‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬مؤخراً‮ ‬تحقيقها‭ ‬إنجازاً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬باستكمال‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمشروع‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‮ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي،‭ ‬وإنجاز ما‭ ‬نسبته‮ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬للفلل‭ ‬الذكية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬‮ ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج بالقول‭: ‬يسرّنا‭ ‬إبرام‭ ‬هذه المذكرة مع‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬سولار التي‭ ‬ستشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬الذكية‭ ‬والصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬الفلل‭ ‬الذكية‭ ‬لمشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭.‬‮ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬سكنية‭ ‬مستدامة‭ ‬وعصرية‭ ‬بحلول‭ ‬عقارية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر لأجيال‭ ‬قادمة‭.‬‮ ‬ستخلق‭ ‬هذه الحلول‭ ‬الداعمة‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة بيئة‭ ‬سكنية‭ ‬وأسلوبا‭ ‬معيشيا‭ ‬مرفّها‭ ‬صديقا‭ ‬للبيئة‭ ‬ومستداما‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬العقارية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم المتغيرة‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أضافت‭ ‬هلا‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬سولار قائلة‭: ‬سعداء‭ ‬بإبرام‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬النوعية‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‮ ‬ستخدم‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬وشركة‭ ‬نسيج‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬سكنية‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتهيئة‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬وعياً‭ ‬بأهمية‭ ‬الانتقال‭ ‬التدريجي‭ ‬لتبني‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬‮ ‬وسنسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتقديم‭ ‬ألواح‭ ‬شمسية‭ ‬متطورة‭ ‬وفق أفضل المعايير‭ ‬العالمية‮ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬مرنة‭ ‬بخدمات‭ ‬التركيب‭ ‬والصيانة في‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال أيمن‭ ‬بوحجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭: ‬لقد‭ ‬وقع‭ ‬اختيارنا‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬سولار‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬خبرتها‭ ‬الواسعة‭ ‬وباعها‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبني‮ ‬أفضل الحلول المبتكرة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬النظيفة،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعاتنا‮ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬فلل‭ ‬ذكية‭ ‬مستدامة‭ ‬تخدم‭ ‬متطلبات‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية في‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭.‬‮ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لتصبح‭ ‬أكثر‭ ‬انتشاراً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭.‬‮ ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬يضم‭ ‬فللاً‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬بمساحة‭ ‬258‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وتبدأ‭ ‬أحجام‭ ‬الأراضي‭ ‬لهذه‭ ‬الفلل‭ ‬على‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمشروع‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وأكثر‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الفلل‭ ‬بطريقة‭ ‬تسمح‭ ‬بخطط‭ ‬توسع‭ ‬مستقبلية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للملاك،‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬الأسطح‭ ‬المفتوحة‭ ‬لإقامة‭ ‬مساحات‭ ‬أو‭ ‬غرف‭ ‬إضافية‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬الفلل‭ ‬بتصاميم‭ ‬عصرية‭ ‬ومطابخ‭ ‬مغلقة‭ ‬ومساحات‭ ‬ملائمة‭ ‬لغرف‭ ‬المعيشة‭ ‬والنوم‭ ‬والعاملة‭ ‬المنزلية‭. ‬وسيتم‭ ‬تجهيز‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬بأحدث‭ ‬التطبيقات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لجعلها‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تقنية‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬والدعم‭ ‬التقني‭ ‬اللازم،‭ ‬لتشمل‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفاز‭ ‬وأنظمة‭ ‬الإنارة‭ ‬والتكييف‭ ‬والصوتيات‭ ‬وكاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬تسرّب‭ ‬الغاز‭ ‬وبث‭ ‬الفيديو‭ ‬المباشر‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة،‭ ‬وجهاز‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬تسرب‭ ‬المياه‭ ‬وأوامر‭ ‬الصوت‭ ‬والمجسات‭ ‬الحسية‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬‮ ‬‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خاصية‭ ‬التزويد‭ ‬الذكي‭ ‬للمنازل‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬لملاكها‭ ‬التحكم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬المتاحة‭ ‬القابلة‭ ‬للتغيير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منزل،‭ ‬كتركيب‭ ‬مصعد‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم،‮ ‬علاوة‭ ‬على خاصية‭ ‬الشحن‭ ‬الكهربائي‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬مع توفير هذه التقنيات‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬والتي‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بالتحكم‭ ‬بأجهزة‭ ‬منزلهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬تحكم‭ ‬واحدة‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭.‬

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