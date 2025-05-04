"فاتيل البحرين" تشارك في معرض جامعات مركز ناصر العلمي والتقني
شاركت كلية «فاتيل البحرين» للضيافة في معرض الجامعات السنوي الذي ينظمه مركز ناصر العلمي والتقني، بمشاركة واسعة من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، بهدف تعريف طلبة المرحلة الثانوية بالتخصصات الأكاديمية، وتعزيز وعيهم بالمسارات المهنية المختلفة. وخلال المعرض، استعرض فريق «فاتيل البحرين» برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية الذي تقدمه الكلية، وأهم مميزاته التي تشمل التركيز على الجانب العملي إلى جانب التعليم النظري، وفرص التدريب في أفضل الفنادق العالمية في البحرين إضافةً إلى وجهات دولية أخرى بما فيها فرنسا، وذلك لتعريف الزوار بما تقدمه الكلية من تعليم رائد في قطاع السياحة والضيافة والفندقة، في ظل سعيها الدائم لاستقطاب وتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
وفي تعليقه على هذه المشاركة، أكد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية «فاتيل البحرين» للضيافة، أن المعرض شكّل فرصة فريدة للتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور، والإجابة على استفساراتهم وتوجيه الطلبة في عملية اختيار البرامج التي تتماشى مع قدراتهم واهتماماتهم، واطلاعهم على المسارات المهنية الواعدة في مجال الفندقة والضيافة التي توفرها الكلية لخريجيها من خلال دمجهم في بيئة تعليم وتدريب متكاملة.
وقال إن جناح «فاتيل البحرين» بالمعرض شهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في دخول مجالات السياحة والضيافة والفندقة وبناء مسيرة مهنية ناجح فيها، مشيرًا إلى حرص الكلية على مواصلة جذب المهتمين، بما يرسخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للتعليم في مجال الضيافة، ويسهم في تهيئة المواهب الشابة لمواكبة متطلبات المستقبل في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل.
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