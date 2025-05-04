"فاتيل البحرين" تشارك في معرض جامعات مركز ناصر العلمي والتقني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

شاركت‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجامعات‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬تعريف‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬بالتخصصات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬وعيهم‭ ‬بالمسارات‭ ‬المهنية‭ ‬المختلفة‭. ‬وخلال‭ ‬المعرض،‭ ‬استعرض‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬فاتيل‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬الدولية‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الكلية،‭ ‬وأهم‭ ‬مميزاته‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬العملي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعليم‭ ‬النظري،‭ ‬وفرص‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الفنادق‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬دولية‭ ‬أخرى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬فرنسا،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعريف‭ ‬الزوار‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬تعليم‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعيها‭ ‬الدائم‭ ‬لاستقطاب‭ ‬وتخريج‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬للضيافة،‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬شكّل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬والإجابة‭ ‬على‭ ‬استفساراتهم‭ ‬وتوجيه‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اختيار‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬قدراتهم‭ ‬واهتماماتهم،‭ ‬واطلاعهم‭ ‬على‭ ‬المسارات‭ ‬المهنية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفندقة‭ ‬والضيافة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الكلية‭ ‬لخريجيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تعليم‭ ‬وتدريب‭ ‬متكاملة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬جناح‭ ‬‮«‬فاتيل‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بالمعرض‭ ‬شهد‭ ‬إقبالًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬مجالات‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬وبناء‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬ناجح‭ ‬فيها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جذب‭ ‬المهتمين،‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للتعليم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬