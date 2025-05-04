اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الصناعة والتجارة وغرفة البحرين تعقد اجتماعها السابع والأربعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعها‭ ‬السابع‭ ‬والأربعين،‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬حيث‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬الوزارة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬فيما‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬الغرفة‭ ‬سمير‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬ودعم‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والغرفة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المختلفة‭ ‬تتطلب‭ ‬تدعيم‭ ‬تكامل‭ ‬الأدوار‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬ودورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬تطلعات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواءمة‭ ‬المبادرات‭ ‬والسياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬إضافية‭ ‬تدعم‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يشكل‭ ‬شريكًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬وفاعلًا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الغرفة‭ ‬تعاونها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لتطوير‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جاذبية‭ ‬المملكة‭ ‬للاستثمارات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديث‭ ‬السياسات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتهيئة‭ ‬مناخ‭ ‬ملائم‭ ‬لنمو‭ ‬الأعمال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعم‭ ‬الغرفة‭ ‬للمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصناعية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬النظيفة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ستواصل‭ ‬دورها‭ ‬الحيوي‭ ‬كشريك‭ ‬تنموي‭ ‬فاعل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتبني‭ ‬مبادرات‭ ‬تدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتُسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬قدرته‭ ‬التنافسية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬البنود‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬استخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهروضوئية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬خطوة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬المثلى‭ ‬للقسائم‭ ‬الصناعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬28‭) ‬لسنة‭ ‬1999‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2000‭.‬

كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مستجدات‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬تقييمات‭ ‬ائتمانية‭ ‬دقيقة‭ ‬وأكثر‭ ‬شفافية‭ ‬لتعكس‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬ومتابعة‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مطروحة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬للجنة‭ ‬وتم‭ ‬تنفيذها‭.‬