  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
Beyon Connect ترعى وتـشــارك فــي مــنـتـدى القادة البريديين في المنطقة العربية

Beyon Connect ترعى وتـشــارك فــي مــنـتـدى القادة البريديين في المنطقة العربية

2025-05-04 11:24:19
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي،‭ ‬رعايتها‭ ‬ومشاركتها‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬القادة‭ ‬البريديين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬29‭-‬30‭ ‬أبريل،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‮»‬‭. ‬حضر‭ ‬الحدث‭ ‬ممثلو‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والمديرون‭ ‬التنفيذيون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬البريدي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والعروض‭ ‬التوضيحية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭. ‬كما‭ ‬قدّم‭ ‬السيد‭ ‬كريستيان‭ ‬راسموسن‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬عرضًا‭ ‬توضيحًا‭ ‬مهمًا‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‭ ‬مثل‭ ‬ OneBox ‭ ‬و OneID ‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬شارك‭ ‬السيد‭ ‬كريستيان‭ ‬راسموسن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ ‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬البريدية‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬ركزت‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬البريدية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬قال‭ ‬راسموسن‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتأكيد‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬منتدى‭ ‬القادة‭ ‬البريديين‭ ‬بالمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عامه‭ ‬الثاني،‭ ‬ونعتز‭ ‬بفرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬المهمة‭ ‬والحيوية‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬إننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬مثمرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتسريع‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تواصل‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬جهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتمكين‭ ‬مشغلي‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭ ‬بحلول‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬قابلة‭ ‬للتوسع‭ ‬والتطور‭ ‬مثل‭ ‬ OneBox ‭ ‬و OneID ‭ ‬ويتم‭ ‬بالفعل‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬البارز‭ ‬لتؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬كشريك‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

MENAFN04052025000055011008ID1109506624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث