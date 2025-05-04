Beyon Connect ترعى وتـشــارك فــي مــنـتـدى القادة البريديين في المنطقة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي،‭ ‬رعايتها‭ ‬ومشاركتها‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬القادة‭ ‬البريديين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬29‭-‬30‭ ‬أبريل،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‮»‬‭. ‬حضر‭ ‬الحدث‭ ‬ممثلو‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والمديرون‭ ‬التنفيذيون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬البريدي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والعروض‭ ‬التوضيحية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭. ‬كما‭ ‬قدّم‭ ‬السيد‭ ‬كريستيان‭ ‬راسموسن‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬عرضًا‭ ‬توضيحًا‭ ‬مهمًا‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‭ ‬مثل‭ ‬ OneBox ‭ ‬و OneID ‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬شارك‭ ‬السيد‭ ‬كريستيان‭ ‬راسموسن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬البريدية‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬ركزت‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬البريدية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬قال‭ ‬راسموسن‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتأكيد‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬منتدى‭ ‬القادة‭ ‬البريديين‭ ‬بالمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عامه‭ ‬الثاني،‭ ‬ونعتز‭ ‬بفرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬المهمة‭ ‬والحيوية‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬إننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬مثمرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتسريع‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تواصل‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬جهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتمكين‭ ‬مشغلي‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭ ‬بحلول‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬قابلة‭ ‬للتوسع‭ ‬والتطور‭ ‬مثل‭ ‬ OneBox ‭ ‬و OneID ‭ ‬ويتم‭ ‬بالفعل‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬البارز‭ ‬لتؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬كشريك‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬