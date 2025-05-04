Beyon Connect ترعى وتـشــارك فــي مــنـتـدى القادة البريديين في المنطقة العربية
أعلنت Beyon Connect ، إحدى شركات Beyon وعضو اللجنة الاستشارية للاتحاد البريدي العالمي، رعايتها ومشاركتها كمتحدث رئيسي في منتدى القادة البريديين في المنطقة العربية لعام 2025، الذي أقيم في الدوحة، قطر في الفترة 29-30 أبريل، وذلك تحت شعار «تسريع التحول الرقمي والابتكار في الخدمات البريدية». حضر الحدث ممثلو القطاع الحكومي والمديرون التنفيذيون في القطاع البريدي من جميع أنحاء المنطقة العربية.
وقد تضمن المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل والعروض التوضيحية على مدى يومين. كما قدّم السيد كريستيان راسموسن من شركة Beyon Connect عرضًا توضيحًا مهمًا تم خلاله تسليط الضوء على الحلول الرائدة التي تقدمها الشركة مثل OneBox و OneID التي تلعب دورًا مهمًا في دعم التحول الرقمي لأنظمة الخدمات البريدية.
وبالإضافة إلى ذلك، شارك السيد كريستيان راسموسن الرئيس التنفيذي – الأسواق الدولية في Beyon Connect في جلسة نقاشية بعنوان «الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في العمليات البريدية»، وقد ركزت هذه الجلسة على دور تقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا المتطورة في إحداث نقلة واسعة في العمليات البريدية بهدف تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف.
وفي تعليقه على هامش المنتدى قال راسموسن: «نحن سعداء بتأكيد التزامنا بدعم منتدى القادة البريديين بالمنطقة العربية في عامه الثاني، ونعتز بفرصة المشاركة في المناقشات المهمة والحيوية مع قادة القطاع في المنطقة. إننا حريصون على بناء علاقات تعاون مثمرة، وذلك في إطار جهودنا لتعزيز الابتكار وتسريع الرقمنة في قطاع الخدمات البريدية في المستقبل».
وأضاف: «تواصل Beyon Connect جهودها الحثيثة لتمكين مشغلي الخدمات البريدية بحلول رقمية آمنة قابلة للتوسع والتطور مثل OneBox و OneID ويتم بالفعل تطبيق هذه الحلول في عدد متزايد من المؤسسات في البحرين وخارجها، وذلك من خلال التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تعزيز التطور الرقمي المستدام».
وتأتي مشاركة Beyon Connect في مثل هذا الحدث البارز لتؤكد مكانتها الرائدة كشريك فعال في مسيرة التحول الرقمي ضمن قطاع الخدمات البريدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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