البحرين الإسلامي يؤكد دعمه المستمر لكوادره البشرية الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ترقية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كوادره‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬ودوائر‭ ‬البنك‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية،‭ ‬حيث‭ ‬اشتملت‭ ‬الترقيات‭ ‬على‭ ‬تعييين‭ ‬4‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الإداري‭ ‬والتنفيذي،‭ ‬و25‭ ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المستويات،‭ ‬ليشكلوا‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البنك‭.‬

وتؤكد‭ ‬الترقيات‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬المستمر‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬موظفيه‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تقدير‭ ‬جهود‭ ‬موظفيه‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ليعزز‭ ‬موقعه‭ ‬ضمن‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤيته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬نهنئ‭ ‬جميع‭ ‬موظفينا‭ ‬على‭ ‬ترقياتهم‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬نتيجةً‭ ‬لمدى‭ ‬تفانيهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭. ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الترقيات‭ ‬حافزاً‭ ‬مهماً‭ ‬لفريق‭ ‬عملنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬مساعيهم‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬عملهم،‭ ‬مع‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مرنة‭ ‬وصحية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬أفنان‭ ‬صالح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬يسعى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لتوفير‭ ‬كافة‭ ‬المقومات‭ ‬والمحفزات‭ ‬المثالية‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬البحرينيين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬وخدمة‭ ‬أهدافه‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬ويسير‭ ‬البنك‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬ليكون‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬الوطني‭ ‬وتأهيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتصبح‭ ‬عنصراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬إشراقاً‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬التزامنا‭ ‬التام‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬موظفينا‭ ‬للارتقاء‭ ‬بسلّمهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬لمناصب‭ ‬أعلى‭.‬