البحرين الإسلامي يؤكد دعمه المستمر لكوادره البشرية الوطنية

البحرين الإسلامي يؤكد دعمه المستمر لكوادره البشرية الوطنية
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، ترقية مجموعة من كوادره الوطنية المتميزة في مختلف الأقسام ودوائر البنك وعلى مستوى مختلف المناصب الإدارية، حيث اشتملت الترقيات على تعييين 4 موظفين في المستوى الإداري والتنفيذي، و25 موظفاً في باقي المستويات، ليشكلوا ما نسبته 15 % من إجمالي القوى العاملة في البنك.
وتؤكد الترقيات مدى الالتزام المستمر لبنك البحرين الإسلامي في تطوير مهارات موظفيه وتوفير بيئة عمل فريدة من نوعها تشجع على النمو والابتكار مع مواصلة تقدير جهود موظفيه والاستثمار في قادة المستقبل من الكفاءات الوطنية، ليعزز موقعه ضمن المؤسسات المالية الرائدة في توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية الطموحة في تبني المواهب البحرينية الشابة في مختلف التخصصات.
وبهذه المناسبة صرّحت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلةً: نهنئ جميع موظفينا على ترقياتهم التي كانت نتيجةً لمدى تفانيهم وإخلاصهم في العمل في نقل البنك إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار. وتشكل هذه الترقيات حافزاً مهماً لفريق عملنا لمواصلة مساعيهم المميزة في جعل الابتكار والتميز في مقدمة أولويات عملهم، مع تهيئة بيئة عمل مرنة وصحية تساعد على نمو مهاراتهم وخبراتهم في كافة مواقع العمل.
من جانبها، قالت أفنان صالح الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ببنك البحرين الإسلامي: يسعى بنك البحرين الإسلامي لتوفير كافة المقومات والمحفزات المثالية للكفاءات البحرينية في قطاع الخدمات المالية والعمل المصرفي الإسلامي، ما يجعل البحرينيين يرغبون في العمل في البنك وخدمة أهدافه سنوات طويلة. ويسير البنك بخطى ثابتة ومتسارعة ليكون نموذجاً يحتذى به في تنمية رأس المال البشري الوطني وتأهيل المزيد من الطاقات الشبابية البحرينية لتصبح عنصراً مهماً في بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للقطاع المالي والمصرفي في المملكة، مؤكدين التزامنا التام بدعم ومساندة موظفينا للارتقاء بسلّمهم الوظيفي لمناصب أعلى.
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