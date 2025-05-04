  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البحرين الإسلامي يؤكد دعمه المستمر لكوادره البشرية الوطنية

البحرين الإسلامي يؤكد دعمه المستمر لكوادره البشرية الوطنية

2025-05-04 11:24:19
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ترقية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كوادره‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬ودوائر‭ ‬البنك‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية،‭ ‬حيث‭ ‬اشتملت‭ ‬الترقيات‭ ‬على‭ ‬تعييين‭ ‬4‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الإداري‭ ‬والتنفيذي،‭ ‬و25‭ ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المستويات،‭ ‬ليشكلوا‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البنك‭.‬

وتؤكد‭ ‬الترقيات‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬المستمر‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬موظفيه‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تقدير‭ ‬جهود‭ ‬موظفيه‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ليعزز‭ ‬موقعه‭ ‬ضمن‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤيته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬نهنئ‭ ‬جميع‭ ‬موظفينا‭ ‬على‭ ‬ترقياتهم‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬نتيجةً‭ ‬لمدى‭ ‬تفانيهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭. ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الترقيات‭ ‬حافزاً‭ ‬مهماً‭ ‬لفريق‭ ‬عملنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬مساعيهم‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬عملهم،‭ ‬مع‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مرنة‭ ‬وصحية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬أفنان‭ ‬صالح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬يسعى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لتوفير‭ ‬كافة‭ ‬المقومات‭ ‬والمحفزات‭ ‬المثالية‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬البحرينيين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬وخدمة‭ ‬أهدافه‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬ويسير‭ ‬البنك‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬ليكون‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬الوطني‭ ‬وتأهيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتصبح‭ ‬عنصراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬إشراقاً‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬التزامنا‭ ‬التام‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬موظفينا‭ ‬للارتقاء‭ ‬بسلّمهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬لمناصب‭ ‬أعلى‭.‬

MENAFN04052025000055011008ID1109506623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث