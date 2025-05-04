إطلاق الموسم الثاني من حملة "صمم مستقبلك" مع ماستركارد كشريك معرفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬صمم‭ ‬مستقبلك‮»‬‭ ‬إطلاق‭ ‬موسمها‭ ‬الثاني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ماستركارد،‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المدفوعات،‭ ‬كشريك‭ ‬معرفي‭ ‬للحملة‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬حدث‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بمناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الحملة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والبنوك،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للحملة‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودهم‭ ‬لتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وتستهدف‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬صمم‭ ‬مستقبلك‮»‬‭ ‬توجيه‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬وطلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬نحو‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أكاديمية‭ ‬ومهنية‭ ‬مدروسة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

بصفتها‭ ‬الشريك‭ ‬المعرفي،‭ ‬ستسهم‭ ‬شركة‭ ‬ماستركارد‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬متعددة،‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التوعية‭ ‬المالية،‭ ‬والمدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وتطوير‭ ‬المسار‭ ‬المهني‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الورش،‭ ‬سيتمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬العملية‭ ‬والخبرة‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬بثقة‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تطرأ‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬المالي‭ ‬المتغير‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬ماستركارد‭ ‬و«صمم‭ ‬مستقبلك‮»‬‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬المستمر‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬بيئة‭ ‬مالية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحسين‭ ‬وضعهم‭ ‬المالي‭ ‬العام‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬آدم‭ ‬جونز،‭ ‬النائب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرئيس‭ ‬الشركة‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬ماستركارد‭:‬

‮«‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬المعرفة‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تُعد‭ ‬محركات‭ ‬قوية‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬وتعزيز‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬صمم‭ ‬مستقبلك‮»‬،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بالمهارات‭ ‬المالية‭ ‬والرقمية‭ ‬اللازمة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يتطور‭ ‬بسرعة‭ ‬ويقوده‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر،‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬لحملة‭ ‬‮«‬صمم‭ ‬مستقبلك‮»‬،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬سيكون‭ ‬خطوة‭ ‬محورية‭ ‬نحو‭ ‬تأهيلهم‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭. ‬ويُعد‭ ‬دور‭ ‬ماستركارد‭ ‬كشريك‭ ‬معرفي‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬لموسم‭ ‬الحملة‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬ستعزز‭ ‬خبرتهم‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المدفوعات‭ ‬وتعليم‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الشباب‭ ‬لمهنهم‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬البحرين‭ ‬رائدة‭ ‬فيها‭ ‬مثل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬التغيير،‭ ‬واتباع‭ ‬شغفهم،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬دائم‭ ‬التغير‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬ماستركارد‭ ‬لتحفيز‭ ‬وإلهام‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‮»‬

يشتمل‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬صمم‭ ‬مستقبلك‮»‬‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المثيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬مسابقة‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحملة،‭ ‬والبودكاست‭ ‬التعليمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التخطيط‭ ‬المهني،‭ ‬القيادة،‭ ‬والابتكار‭.‬