إطلاق الموسم الثاني من حملة "صمم مستقبلك" مع ماستركارد كشريك معرفي

إطلاق الموسم الثاني من حملة "صمم مستقبلك" مع ماستركارد كشريك معرفي
أعلنت حملة «صمم مستقبلك» إطلاق موسمها الثاني بالتعاون مع شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، كشريك معرفي للحملة.
وقد تم تنظيم حدث رفيع المستوى بمناسبة إطلاق الموسم الثاني من الحملة، بحضور عدد من مسؤولين القطاع الخاص والبنوك، وعدد من كبار المسؤولين من الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية للحملة. ويعكس هذا الحدث الدعم الكبير من جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الأكاديمي، في إطار جهودهم لتأهيل الشباب البحريني لمتطلبات سوق العمل.
وتستهدف حملة «صمم مستقبلك» توجيه الشباب البحريني من خريجي المدارس الثانوية وطلاب الجامعات نحو اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة، مما يسهم في تعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنية في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
بصفتها الشريك المعرفي، ستسهم شركة ماستركارد في المبادرات المختلفة التي تشارك فيها الحملة من خلال تنظيم ورش عمل متعددة، والتي تركز على التوعية المالية، والمدفوعات الرقمية، والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتطوير المسار المهني. من خلال هذه الورش، سيتمكن المشاركون من اكتساب المعرفة العملية والخبرة المباشرة التي تساهم في تمكينهم من التعامل بثقة مع التحديات التي تطرأ في المشهد المالي المتغير.
كما أن التعاون بين ماستركارد و«صمم مستقبلك» يعكس التزام الشركة المستمر بدعم المبادرات التي تهدف إلى بناء بيئة مالية أكثر شمولية، فضلاً عن تعزيز دورها في تمكين الشباب البحريني من خلال تزويدهم بالمعرفة المالية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وبالتالي تحسين وضعهم المالي العام.
وفي تعليق عن هذه الشراكة، قال السيد آدم جونز، النائب التنفيذي لرئيس الشركة ورئيس قسم منطقة غرب العربية في ماستركارد:
«نؤمن بأن المعرفة والشراكات الاستراتيجية تُعد محركات قوية لخلق الفرص وتعزيز النظام المالي في البحرين ومن خلال شراكتنا مع «حملة صمم مستقبلك»، تهدف إلى تزويد الشباب البحريني بالمهارات المالية والرقمية اللازمة للنجاح في عالم اليوم الذي يتطور بسرعة ويقوده التحول الرقمي».
ومن جانبها، أكدت زهراء طاهر، رئيسة اللجنة الاستشارية لحملة «صمم مستقبلك»، قائلة: «إن تمكين الشباب البحريني من بناء مجموعة شاملة من المهارات الأساسية سيكون خطوة محورية نحو تأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد دور ماستركارد كشريك معرفي إضافة قيمة لموسم الحملة الثاني، حيث ستعزز خبرتهم في تكنولوجيا المدفوعات وتعليم المال من جهودنا في إعداد الشباب لمهنهم المستقبلية، وخاصة في القطاعات التي تعد البحرين رائدة فيها مثل التكنولوجيا المالية والخدمات المالية. من خلال هذه الحملة، نأمل في تحفيز الطلاب على تبني التغيير، واتباع شغفهم، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من النجاح في عالم دائم التغير. ونحن نتطلع إلى العمل مع ماستركارد لتحفيز وإلهام الجيل القادم»
يشتمل الموسم الثاني من حملة «صمم مستقبلك» على مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات المثيرة، بما في ذلك «مسابقة الأعمال» الخاصة بالحملة، والبودكاست التعليمي، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل المتخصصة التي يتم تقديمها من قبل خبراء في مجالات التخطيط المهني، القيادة، والابتكار.
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