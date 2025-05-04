"البحرين والكويت" يمنح عملاءه تسهيلات مالية لتملّك فلل وشقق في جزيرة الريف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

وقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تعاونا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬السياحية،‭ ‬المطور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لجزيرة‭ ‬الريف،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬تسهيلات‭ ‬مالية‭ ‬مميزة‭ ‬لعملائه‭ ‬لتملّك‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشقق‭ ‬الفاخرة‭ ‬والفلل‭ ‬السكنية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر،‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سيغناتشر‭ ‬فيلاز‮»‬‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ستي‭ ‬أوف‭ ‬واتر‭ ‬ريزدنسز‮»‬‭.‬

وتتيح‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬فرصاً‭ ‬مثالية‭ ‬لعملائه‭ ‬للتملّك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬بمزايا‭ ‬متعددة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية،‭ ‬وخيارات‭ ‬دفع‭ ‬مرنة‭ ‬لتسديد‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرض،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬لجميع‭ ‬الجنسيات‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرض،‭ ‬بإجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬وسلسة،‭ ‬وسرعة‭ ‬في‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬القرض،‭ ‬ويتم‭ ‬تطبيق‭ ‬جميع‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يجسّد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬الميسّرة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬لشراء‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬وأفخم‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبأفضل‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬عليهم‭ ‬الكثير‭ ‬وتمكّنهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬السكنية‭ ‬وتحقق‭ ‬أحلامهم‭ ‬في‭ ‬تملّك‭ ‬العقارات‭ ‬الفاخرة‭ ‬بأقل‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬السياحية‭ ‬لتوفير‭ ‬قروض‭ ‬عقارية‭ ‬بأسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭ ‬وشروط‭ ‬تسديد‭ ‬مميزة‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والعائلات‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬وحداتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف،‭ ‬لنسهم‭ ‬بذلك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬حياتهم‭ ‬وضمان‭ ‬استقرارهم،‭ ‬ونؤكد‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬كونه‭ ‬الشريك‭ ‬الأول‭ ‬والأفضل‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬امتلاكهم‭ ‬لمختلف‭ ‬المساكن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬محفظة‭ ‬شراكاتنا‭ ‬الواسعة‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬روني‭ ‬معوض،‭ ‬مدير‭ ‬العقارات‭ ‬وممثل‭ ‬المالك‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬السياحية‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬مصرفي‭ ‬رائد‭ ‬ومرموق‭ ‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬إذ‭ ‬انه‭ ‬يمثّل‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬إتاحة‭ ‬فرص‭ ‬وافرة‭ ‬لعملائه‭ ‬لتملّك‭ ‬عقارات‭ ‬متكاملة‭ ‬المزايا‭ ‬والفخامة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬ومريحة،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الشراء‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬أرقى‭ ‬المشاريع‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬مشروع‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬مشاريع‭ ‬الواجهات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬وحيوي،‭ ‬كما‭ ‬يحتوي‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬والفلل‭ ‬السكنية‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمنتجعات‭ ‬السياحية‭ ‬والصحية‭ ‬والمطاعم‭ ‬المتميزة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬ذات‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتعدد‭.‬