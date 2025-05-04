"البحرين والكويت" يمنح عملاءه تسهيلات مالية لتملّك فلل وشقق في جزيرة الريف
وقع بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، تعاونا استراتيجيا مع شركة اللؤلؤ السياحية، المطور الرئيسي لجزيرة الريف، وذلك لتقديم تسهيلات مالية مميزة لعملائه لتملّك مجموعة واسعة من العقارات السكنية في الجزيرة، بما في ذلك الشقق الفاخرة والفلل السكنية المطلة على البحر، ضمن مشروع «سيغناتشر فيلاز» إضافةً إلى «ستي أوف واتر ريزدنسز».
وتتيح القروض التي يقدمها البنك ضمن هذا التعاون فرصاً مثالية لعملائه للتملّك في هذه الجزيرة بمزايا متعددة، والتي تشمل أسعار فائدة تنافسية، وخيارات دفع مرنة لتسديد الدفعة الأولى من القرض، كما يمكن لجميع الجنسيات المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على هذا القرض، بإجراءات سريعة وسلسة، وسرعة في الموافقة على طلب القرض، ويتم تطبيق جميع الشروط والأحكام. وبهذه المناسبة، قال أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «يجسّد هذا التعاون التزامنا المتواصل بتقديم أفضل الفرص الميسّرة لعملائنا الكرام لشراء العقارات في أحدث وأفخم المشاريع العقارية على مستوى مملكة البحرين، وبأفضل التسهيلات التي توفر عليهم الكثير وتمكّنهم من الحصول على حلول تمويل مصممة خصيصاً لتلبي احتياجاتهم السكنية وتحقق أحلامهم في تملّك العقارات الفاخرة بأقل الأسعار في السوق». وأضاف تقي: «نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع شركة اللؤلؤ السياحية لتوفير قروض عقارية بأسعار فائدة تنافسية وشروط تسديد مميزة لعملائنا من الأفراد والعائلات الراغبين في امتلاك وحداتهم الخاصة في مشروع جزيرة الريف، لنسهم بذلك بشكل إيجابي في إثراء حياتهم وضمان استقرارهم، ونؤكد من هنا أن بنك البحرين والكويت سيستمر في كونه الشريك الأول والأفضل للجميع في تيسير عملية امتلاكهم لمختلف المساكن، من خلال الاستفادة من محفظة شراكاتنا الواسعة مع كبرى المطورين العقاريين في البحرين والمنطقة».
من جانبه، قال روني معوض، مدير العقارات وممثل المالك في شركة اللؤلؤ السياحية: «نفخر بالدخول في هذا التعاون المثمر مع شريك مصرفي رائد ومرموق مثل بنك البحرين والكويت، إذ انه يمثّل خطوة كبيرة نحو إتاحة فرص وافرة لعملائه لتملّك عقارات متكاملة المزايا والفخامة في جزيرة الريف بأسعار مناسبة ومريحة، ونحن واثقون بأن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تسهيل عملية الشراء لعملاء البنك الباحثين عن السكن في أرقى المشاريع». ويعتبر مشروع جزيرة الريف أحد أهم وأبرز مشاريع الواجهات البحرية في مملكة البحرين لما يتميز به من موقع استراتيجي وحيوي، كما يحتوي المشروع على مجموعة من المباني والفلل السكنية الفاخرة والمنتجعات السياحية والصحية والمطاعم المتميزة، إضافةً إلى عدد من المباني ذات الاستخدام المتعدد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين