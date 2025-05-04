جنوب أفريقيا تنجز انسحاب قواتها من الكونغو الديموقراطية نهاية الشهر الجاري

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جنوب أفريقيا تنجز انسحاب قواتها من الكونغو الديموقراطية نهاية الشهر الجاري
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن رئيس أركان الجيش في جنوب افريقيا أمس، أن قوات بلاده التي ستنسحب من النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بدأت التجمع في تنزانيا، ومن المتوقع أن يعود معظمها إلى الوطن بحلول نهاية هذا الشهر.
وقال الجنرال رودزاني مافوانيا إن الانسحاب التدريجي الذي بدأ في 29 أبريل ينص على مغادرة القوات جمهورية الكونغو الديموقراطية عبر رواندا برا قبل دخول تنزانيا على أن تعود منها بحرا وجوا.
والقوات الجنوب أفريقية جزء من البعثة التابعة لمجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) التي انتشرت شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في ديسمبر 2023 مع عودة حركة «ام23» التي باتت تسيطر على مساحات شاسعة في المنطقة الغنية بالمعادن.
وأوضح الجنرال أمام الصحافيين، أن 13 شاحنة تقل 57 عنصرا من البعثة تجمعت بالفعل في تنزانيا، مشيرا إلى أن المجموعة التالية من المقرر أن تنسحب الأسبوع المقبل.
وأضاف أن «الانتقال من تنزانيا إلى (جنوب افريقيا) سيكون من طريق الجو للأفراد ومن طريق البحر للمعدات».
ومن المتوقع أن يعود معظم العناصر بالكامل إلى جنوب افريقيا بحلول نهاية مايو، باستثناء مشرفين على نقل بعض المعدات بحرا.
وقررت مجموعة تنمية الجنوب الافريقي إنهاء مهمتها منتصف مارس بعد مقتل 17 من جنودها، معظمهم من جنوب أفريقيا، في هجمات شنتها حركة «إم23» في يناير.
أعلن رئيس أركان الجيش في جنوب افريقيا أمس، أن قوات بلاده التي ستنسحب من النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بدأت التجمع في تنزانيا، ومن المتوقع أن يعود معظمها إلى الوطن بحلول نهاية هذا الشهر.
وقال الجنرال رودزاني مافوانيا إن الانسحاب التدريجي الذي بدأ في 29 أبريل ينص على مغادرة القوات جمهورية الكونغو الديموقراطية عبر رواندا برا قبل دخول تنزانيا على أن تعود منها بحرا وجوا.
والقوات الجنوب أفريقية جزء من البعثة التابعة لمجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) التي انتشرت شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في ديسمبر 2023 مع عودة حركة «ام23» التي باتت تسيطر على مساحات شاسعة في المنطقة الغنية بالمعادن.
وأوضح الجنرال أمام الصحافيين، أن 13 شاحنة تقل 57 عنصرا من البعثة تجمعت بالفعل في تنزانيا، مشيرا إلى أن المجموعة التالية من المقرر أن تنسحب الأسبوع المقبل.
وأضاف أن «الانتقال من تنزانيا إلى (جنوب افريقيا) سيكون من طريق الجو للأفراد ومن طريق البحر للمعدات».
ومن المتوقع أن يعود معظم العناصر بالكامل إلى جنوب افريقيا بحلول نهاية مايو، باستثناء مشرفين على نقل بعض المعدات بحرا.
وقررت مجموعة تنمية الجنوب الافريقي إنهاء مهمتها منتصف مارس بعد مقتل 17 من جنودها، معظمهم من جنوب أفريقيا، في هجمات شنتها حركة «إم23» في يناير.
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