جنوب أفريقيا تنجز انسحاب قواتها من الكونغو الديموقراطية نهاية الشهر الجاري

أعلن رئيس أركان الجيش في جنوب افريقيا أمس، أن قوات بلاده التي ستنسحب من النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بدأت التجمع في تنزانيا، ومن المتوقع أن يعود معظمها إلى الوطن بحلول نهاية هذا الشهر.وقال الجنرال رودزاني مافوانيا إن الانسحاب التدريجي الذي بدأ في 29 أبريل ينص على مغادرة القوات جمهورية الكونغو الديموقراطية عبر رواندا برا قبل دخول تنزانيا على أن تعود منها بحرا وجوا.والقوات الجنوب أفريقية جزء من البعثة التابعة لمجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) التي انتشرت شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في ديسمبر 2023 مع عودة حركة «ام23» التي باتت تسيطر على مساحات شاسعة في المنطقة الغنية بالمعادن.وأوضح الجنرال أمام الصحافيين، أن 13 شاحنة تقل 57 عنصرا من البعثة تجمعت بالفعل في تنزانيا، مشيرا إلى أن المجموعة التالية من المقرر أن تنسحب الأسبوع المقبل.وأضاف أن «الانتقال من تنزانيا إلى (جنوب افريقيا) سيكون من طريق الجو للأفراد ومن طريق البحر للمعدات».ومن المتوقع أن يعود معظم العناصر بالكامل إلى جنوب افريقيا بحلول نهاية مايو، باستثناء مشرفين على نقل بعض المعدات بحرا.وقررت مجموعة تنمية الجنوب الافريقي إنهاء مهمتها منتصف مارس بعد مقتل 17 من جنودها، معظمهم من جنوب أفريقيا، في هجمات شنتها حركة «إم23» في يناير.

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