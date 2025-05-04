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إسرائيل تهدد بالرد على الحوثي في إيران

إسرائيل تهدد بالرد على الحوثي في إيران

2025-05-04 08:02:15
(MENAFN- Al-Bayan) هددت إسرائيل بمهاجمة إيران في أعقاب سلسلة الهجمات الصاروخية الحوثية من اليمن، وآخرها سقوط صاروخ، أمس، في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تهديده بالرد على هجمات الحوثيين، لكنه توعد بضرب ((راعيتهم إيران)).

وفي وقت سابق توعد نتانياهو بالتحرك ضد الحوثيين كما فعل سابقاً. وأضاف أن إسرائيل ستنفذ المزيد من الهجمات ضد الحوثي.

وقال ((إنها ليست ضربة لمرة واحدة، ولكن سيكون هناك المزيد من الضربات)). بدوره هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالرد ((بسبعة أضعاف)).

وأفادت قناة ((كان)) العبرية، أمس، بأن قرار الرد اتخذ بعد اجتماع ترأسه نتانياهو بمشاركة مسؤولي الأمن والدفاع. وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض الصاروخ الحوثي، ما أدى إلى إثارة الذعر في مبنى المسافرين، وإغلاق المطار عدة ساعات.

MENAFN04052025000110011019ID1109506398

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