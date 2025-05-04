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بدء تنفيذ اتفاق السويداء

بدء تنفيذ اتفاق السويداء

2025-05-04 08:02:14
(MENAFN- Al-Bayan) بدأ أمس تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية ووجهاء الدروز في السويداء بتفعيل الأمن الداخلي والضابطة العدلية من أبناء المحافظة نفسها.

وسلم محافظ السويداء مصطفى البكور السيطرة الأمنية على قرية صورة الكبرى لعناصر من شرطة السويداء حسب الاتفاق.

وأكد البكور أن تطبيق الاتفاق بدأ، موضحاً أن عناصر من أفراد الشرطة والأمن الداخلي السابقين من أبناء المحافظة، الذين لم تتلطخ أيديهم بأي انتهاكات، سيتولون حفظ الأمن في المنطقة.

وشدد على أن المشايخ الدروز سيتولون مسألة ضبط السلاح المنفلت. وكان البكور أشار سابقاً إلى أن بعض التعديلات الطفيفة أدخلت على بنود الاتفاق نزولاً عند طلبات بعض الأطراف، موضحاً أنها أتت تسهيلاً وتسريعاً لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى السويداء.

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