بدء تنفيذ اتفاق السويداء
وسلم محافظ السويداء مصطفى البكور السيطرة الأمنية على قرية صورة الكبرى لعناصر من شرطة السويداء حسب الاتفاق.
وأكد البكور أن تطبيق الاتفاق بدأ، موضحاً أن عناصر من أفراد الشرطة والأمن الداخلي السابقين من أبناء المحافظة، الذين لم تتلطخ أيديهم بأي انتهاكات، سيتولون حفظ الأمن في المنطقة.
وشدد على أن المشايخ الدروز سيتولون مسألة ضبط السلاح المنفلت. وكان البكور أشار سابقاً إلى أن بعض التعديلات الطفيفة أدخلت على بنود الاتفاق نزولاً عند طلبات بعض الأطراف، موضحاً أنها أتت تسهيلاً وتسريعاً لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى السويداء.
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