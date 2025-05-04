أقواله تخالف أفعاله .. نتنياهو محبط من ترمب

أقواله تخالف أفعاله .. نتنياهو محبط من ترمب
خبرني - ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر في محادثات مغلقة عن إحباطه من خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بالشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو شكا لمقربيه أن ترمب يقول "الأمور الصحيحة" خلال اللقاءات والمكالمات الهاتفية، لا سيما فيما يتعلق بإيران وسوريا، إلا أن خطواته العملية لا تتطابق مع تصريحاته.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عبّر عن قلق خاص من دعم ترمب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعزيز قبضته على سوريا، في الوقت الذي منح ترمب إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بأي إجراء تراه مناسبا في سوريا.
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو لم يكن راضيا عن قرار ترمب بدء مفاوضات مع إيران، والتنازلات التي كانت إدارته تنوي تقديمها للإيرانيين في نقاط معينة.
وأعرب نتنياهو أيضا خلال الأسبوع الماضي عن قلقه إزاء إقالة مستشار الأمن القومي مايكل والتز من منصبه، حيث يُعرف والتز بمواقفه المتشددة تجاه إيران والشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن تعيين ماركو روبيو مؤقتا والمطالب الصارمة التي قدمها لإيران قد خففت من المخاوف لدى الجانب الإسرائيلي.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق أن أحد أسباب إقالة والتز، هو "اتصالاته المكثفة" مع نتنياهو بشأن عمل عسكري في إيران.
وأكدت الصحيفة أن بعض المسؤولين في إدارة ترمب يرون أن والتز كان يحاول ترجيح كفة العمل العسكري، وأنه كان يعمل بتنسيق وثيق مع الإسرائيليين.
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