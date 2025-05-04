أقواله تخالف أفعاله .. نتنياهو محبط من ترمب

خبرني - ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر في محادثات مغلقة عن إحباطه من خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو شكا لمقربيه أن ترمب يقول "الأمور الصحيحة" خلال اللقاءات والمكالمات الهاتفية، لا سيما فيما يتعلق بإيران وسوريا، إلا أن خطواته العملية لا تتطابق مع تصريحاته.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عبّر عن قلق خاص من دعم ترمب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعزيز قبضته على سوريا، في الوقت الذي منح ترمب إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بأي إجراء تراه مناسبا في سوريا.

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو لم يكن راضيا عن قرار ترمب بدء مفاوضات مع إيران، والتنازلات التي كانت إدارته تنوي تقديمها للإيرانيين في نقاط معينة.

وأعرب نتنياهو أيضا خلال الأسبوع الماضي عن قلقه إزاء إقالة مستشار الأمن القومي مايكل والتز من منصبه، حيث يُعرف والتز بمواقفه المتشددة تجاه إيران والشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن تعيين ماركو روبيو مؤقتا والمطالب الصارمة التي قدمها لإيران قد خففت من المخاوف لدى الجانب الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق أن أحد أسباب إقالة والتز، هو "اتصالاته المكثفة" مع نتنياهو بشأن عمل عسكري في إيران.

وأكدت الصحيفة أن بعض المسؤولين في إدارة ترمب يرون أن والتز كان يحاول ترجيح كفة العمل العسكري، وأنه كان يعمل بتنسيق وثيق مع الإسرائيليين.