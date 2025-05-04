الكابينت يوافق بالإجماع على توسيع الحرب في غزة

ofvkd - نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) وافق بالإجماع على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن توسيع العملية العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط بـ10 أيام.