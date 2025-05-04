الكابينت يوافق بالإجماع على توسيع الحرب في غزة

الكابينت يوافق بالإجماع على توسيع الحرب في غزة
ofvkd - نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) وافق بالإجماع على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن توسيع العملية العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط بـ10 أيام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية