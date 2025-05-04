مصر.. الكشف عن قضية فساد تضم 16 مسؤولا حكوميا

خبرني - أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على مسؤولين متورطين في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء قانونيا.

وأوضحت الهيئة في بيان، الأحد، أن بعض المسؤولين استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ثم اعتبارها مخالفات قديمة يجوز تسويتها مع الدولة.

وتشن مصر حملة ضد مخالفات البناء سعيا لحوكمة البناء العشوائي ومنع التهام الأرض الزراعية، وفتحت باب التصالح على بعض المخالفات القديمة مقابل مبالغ محددة يدفعها المواطنون المخالفون، لكنها حظرت التصالح مع أية مخالفات حديثة بعد إصدار القانون.

وفي بيانها اليوم، أوضحت هيئة الرقابة الإدارية، أنها رصدت محاولات تحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، موضحة أن المسؤولين المقبوض عليهم في هذه القضية، تغاضوا عن مخالفات حديثة وقبلوا التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.

وتابعت أنه بإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهما في تلك الوقائع ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسؤولين، وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين، ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وتقرر حبسهم احتياطيا وجار استكمال التحقيقات.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية "عزمها الصادق على تسخير كل الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع".

وتولي مصر أهمية بالغة لملف مخالفات البناء وقررت إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.

واليوم، اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالمحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، وشدد على عدم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى وإزالته على الفور، مؤكدا أن "هذا الملف سيتم غلقه للأبد من أجل مصلحة الوطن وأبنائه".