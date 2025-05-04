مصر .. فتاة تقتل شقيقتها بسبب (ريموت) التلفزيون
خبرني - شهدت قرية في محافظة القليوبية المصرية واقعة مأساوية، حيث أقدمت فتاة (16 عامًا) على قتل شقيقتها الصغرى بسبب خلاف على "ريموت" التلفزيون.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة فتاة خنقًا أثناء نومها، ليتم العثور على جثة الطفلة ونقلها إلى مستشفى قليوب العام، فيما تم التحفظ على الأخت المتهمة للتحقيق.
ووفقًا للتحريات الأولية، نشب جدال بين الشقيقتين تطور إلى اعتداء من الأخت الكبرى، ما أسفر عن وفاة الصغرى.
ةحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة بعد إتمام الفحص الطبي الشرعي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من والدي الفتاتين حول الحادثة، التي أثارت حالة من الصدمة والحزن في القرية.
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