مصر .. فتاة تقتل شقيقتها بسبب (ريموت) التلفزيون

خبرني - شهدت قرية في محافظة القليوبية المصرية واقعة مأساوية، حيث أقدمت فتاة (16 عامًا) على قتل شقيقتها الصغرى بسبب خلاف على "ريموت" التلفزيون.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة فتاة خنقًا أثناء نومها، ليتم العثور على جثة الطفلة ونقلها إلى مستشفى قليوب العام، فيما تم التحفظ على الأخت المتهمة للتحقيق.

ووفقًا للتحريات الأولية، نشب جدال بين الشقيقتين تطور إلى اعتداء من الأخت الكبرى، ما أسفر عن وفاة الصغرى.

ةحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة بعد إتمام الفحص الطبي الشرعي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من والدي الفتاتين حول الحادثة، التي أثارت حالة من الصدمة والحزن في القرية.